Среди заложников в Мали находятся шесть сотрудников Turkish Airlines и пять французов

Об этом сообщает Reuters.

Информацию об удерживаемых французах сообщил источник.

Между тем представитель турецкого правительства подтвердил, что в отеле были шесть сотрудников авиакомпании Turkish Airlines.

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Также сообщает, что в заложниках находятся китайские туристы.

Как сообщал УНИАН, в заложниках в отеле в Мали могут находится около 170 человек.