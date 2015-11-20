Среди заложников в Мали находятся шесть сотрудников Turkish Airlines и пять французов
13:05, 20 ноября 2015Мир
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Среди захваченных в отеле Radisson Blu в столице Мали Бамако находятся шесть сотрудников Turkish Airlines, а также там могут быть пять граждан Франции
В заложниках у террористов находятся около 170 человек / Twitter
Об этом сообщает Reuters.
Информацию об удерживаемых французах сообщил источник.
Между тем представитель турецкого правительства подтвердил, что в отеле были шесть сотрудников авиакомпании Turkish Airlines.
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Также сообщает, что в заложниках находятся китайские туристы.
Как сообщал УНИАН, в заложниках в отеле в Мали могут находится около 170 человек.
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