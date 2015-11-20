СМИ: Задержан планировавший теракты в Швеции боевик ИГИЛ (фото)

Об этом сообщает The Local.se, передает "Европейская правда".

Как отмечает издание, 25-летний гражданин Ирака Мутар Мутанна Маджид был задержан в приюте для беженцев, который находится в ведении шведского Агентства по миграции, в городе Болиден.

"Задержание прошло в спокойно, и сейчас планируется допрос", - говорится в сообщении шведской службы безопасности Säpo.

Один из свидетелей задержания сообщил, что подозреваемый пытался скрыться на балконе, где его и поймала полиция.

Несколько других жителей приюта рассказали, что задержанный жил там всего несколько недель.

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