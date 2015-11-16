За катастрофой А321, вероятно, стоит ИГИЛ - правительство Великобритании

Об этом говорится в сообщении правительства Великобритании, передает Украинская правда.

В частности, речь идет об увеличении количества сотрудников таких организации, как МИ-5 (Security Service), МИ-6 (Secret Intelligence Service) и GCHQ (Government Communications Headquarters).

Также правительство планирует увеличить более чем вдвое финансирование авиационной безопасности. Это мероприятие связано с катастрофой A321 на Синае, которая произошла "из-за бомбы" и "за которой с высокой долей вероятности - стоит ИГИЛ", говорится в сообщении.

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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон распорядился также изучить безопасность в нескольких аэропортах по всему миру, через которые проходит большое количество британских граждан, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Дополнительное финансирование позволит, в частности, обеспечить аэропорты экспертами в области авиационной безопасности, а также проводить обучение и покупать оборудование, отметили в правительстве. Кроме этого, правительство Британии планирует улучшить оборудование для проверки пассажиров.