Взрыв петарды в центре Парижа привел к панике, ряд СМИ сообщали о перестрелке

Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее говорилось о том, что на площади, где горожане собираются почтить память жертв терактов, раздались выстрелы, пишет Лента.ру.

В то же время видеокадры с места событий свидетельствуют о том, что после звука, похожего на выстрел, находившихся на площади людей охватила паника. Речь о спланированной эвакуации не шла.

Сообщения о панике также подтвердил блогер Илья Варламов. Он сообщил о панике на площади Республик, где устроен мемориал в честь погибших в пятничных терактах. По словам блогера, на площади говорили о террористе, но причина паники была непонятна. Представители прессы на площади легли на землю, сама площадь была оцеплена полицией.

Пресса легла pic.twitter.com/l3QCwmMpF3 — Илья Варламов (@varlamov) 15 ноября 2015

Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже и пригороде совершена серия терактов: три боевика подорвали себя рядом со стадионом «Стад де Франс», где играли футбольные сборные Франции и Германии, еще один — на бульваре Вольтер. Кроме того, боевики устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах, террористы также захватили заложников в концертном зале «Батаклан», двое из них привели в действие пояса смертника, одного ликвидировала полиция во время штурма.

Ответственность за произошедшеевзяла на себя организация «Исламское государство» (деятельность группировки запрещена на территории России). Силовые структуры Франции разыскивают причастных к терактам.

Жертвами атак стали почти 130 человек, несколько сотен ранены.