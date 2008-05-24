Массовые беспорядки в Индонезии спровоцировало подорожание бензина

В Индонезии произошли массовые беспорядки, спровоцированные повышением цен на бензин.

Как передает ИТАР-ТАСС, полиция задержала более 100 участников массовых беспорядков, вспыхнувших на территории одного из студенческих городков.

Протестуя против очередного подорожания бензина и других видов топлива, на этот раз на 30%, демонстранты поджигали автомобильные покрышки и забрасывали полицейских бутылками с зажигательной смесью. Для разгона протестующих полиция применила спецсредства.

Многотысячными акциями протеста молодежи и активистов мусульманских организаций экстремистского толка охвачены много индонезийских городов.

Всеиндонезийская федерация профсоюзов обратилась к участникам общенациональной забастовки, а оппозиция в парламенте подняла вопрос о доверии правительству. В свою очередь, глава государства подтвердил право граждан на проведение демонстраций, но призвал их соблюдать правопорядок.