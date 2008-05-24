12 стран Южной Америки создали Союз наций

Президенты 12-ти государств подписали договор о создании Южноамериканского союза наций (УНАСУР).

Как передает ИТАР-ТАСС, документ был подписан накануне в столице Бразилии.

В состав союза вошли Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Гаяна, Парагвай, Уругвай, Перу, Суринам, и Венесуэла. Главная цель нового регионального объединения - усиление политического сотрудничества, экономическая интеграция и защита общих интересов.

Таким образом формально завершен процесс создания объединения, основанного еще в 2004 году, а страны южноамериканского континента получили новый инструмент для решения возникающих проблем собственными силами.

Президент Чили Мишель БАЧЕЛЕТ, избранная временным председателем УНАСУР, назвала подписанный учредительный договор "историческим шагом в правильном направлении". По ее мнению, новый блок усилит позиции региона в ХХI веке, к 40-м годам которого, сообщила М.БАЧЕЛЕТ, более 60% мировой экономики будут сосредоточены в развивающихся странах, и не в последнюю очередь – в южноамериканских. "Мы хотим быть главными актерами" в этом процессе, добавила чилийский лидер, призвав своих коллег "приложить все силы для того, чтобы УНАСУР заработал".