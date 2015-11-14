Из-за терактов в Париже усилены меры безопасности в Мумбаи и Дели

"Несмотря на то, что мы всегда бдительны, в связи с атаками в Париже меры безопасности были усилены и в Мумбаи", — заявил глава полиции штата Махараштра Правин Диксит.

Как передает РИА Новости, все подразделения полиции получили указания пересмотреть и усилить меры контроля в местах большого скопления людей. Владельцы и управляющие таких мест получили указания провести учения на случай инцидентов, чтобы избежать возможных несчастных случаев.

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Повышенные меры безопасности были введены на железнодорожных вокзалах, в аэропортах, торговых центрах.

Мумбаи неоднократно становился целью террористов. Крупный теракт произошел в городе 26 ноября 2008 года, когда в результате нескольких атак погибли более 160 человек. Ранее замглавы полиции Нью-Йорка Джон Миллер заявил, что теракты, совершенные в пятницу в Париже, по тактике напоминают нападение боевиков в Мумбаи.

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