Число жертв землетрясения в Китае превысило 60 тысяч человек

В Китае число жертв землетрясения, которое произошло 12 мая, превысило 60 тысяч.

Китайские власти сообщают, что окончательное число погибших может превысить 80 тысяч, передает радио «Свобода».

Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун посещает сегодня провинцию Сычуань - наиболее пострадавший от землетрясения район Китая.

Государства мира продолжают доставлять в Китай помощь и продовольствие.