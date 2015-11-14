Ватикан о терактах в Париже: Это нападение на мир для всего человечества

"Мы шокированы этим новым проявлением безумного террористического насилия и ненависти, которое мы осуждаем самым категоричным образом вместе с папой Римским (Франциском) и всеми, кто любит мир", — говорится в заявлении Ватикана, передает РИА Новости.

"Это нападение на мир для всего человечества, которое требует решительного, полезного ответа от нас всех", — следует в документе.