Коалиция оппозиционных партий Грузии отказалась от мест в парламенте

Коалиция оппозиционных партий Грузии "Объединенная оппозиция: Национальный Совет - Новые правые" решила отказаться от мест в парламенте, считая результаты прошедших на этой неделе выборов сфальсифицированными, и готовит уличные акции протеста.

Как передает Рейтер, об этом сообщил накануне лидер блока Леван ГАЧЕЧИЛАДЗЕ.

По официальным данным, правящая партия "Единое национальное движение" во главе с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ набрала 59,48% голосов, коалиция оппозиционных партий - 17,69%, Христианско-демократическое движение - 8,26%, Лейбористская партия - 7,55%.

Западные наблюдатели отметили нарушения, но назвали итоги выборы в целом справедливыми - с чем решительно не согласны оппоненты М.СААКАШВИЛИ.

Оппозиция запланировала провести митинг протеста 26 мая, в День независимости Грузии. В этот день в Тбилиси перед зданием парламента пройдет военный парад по случаю годовщины независимости.

По мажоритарной системе выборов правящая партия получила 71 мандат, коалиция оппозиционных партий - два. Оппозиционная Республиканская партия, не преодолевшая пятипроцентный барьер для партий, также имеет два мандата.

Таким образом, у "Единого национального движения" в новом парламенте, состоящем из 150 мест, как ожидается, будет 120 мандатов, у оппозиционной коалиции - 14, по шесть у Христианско-демократического движения и Лейбористской партии, и два у республиканцев.

Выборы в парламент, который избирается сроком на пять лет, проводились по смешанной системе: 75 мест предоставлены партиям и блокам, преодолевшим пятипроцентный барьер, остальные 75 - кандидатам, победившим в одномандатных округах.

Христианские демократы и лейбористы пока не комментировали решение оппозиционного блока бойкотировать новый парламент.