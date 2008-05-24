В Санкт-Петербурге пройдет первый бизнес-форум стран СНГ
05:25, 24 мая 2008Мир
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Решение принято на заседании правительств
7 июня в рамках ХІІ Международного Петербургского экономического форума пройдет первый бизнес-форум стран СНГ.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании Совета глав правительств стран СНГ.
На заседании было принято решение о начале проведения бизнес-форумов Содружества, которые ранее не проводились.
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