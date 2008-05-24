Тарасюк: какие-то выводы о “Восточном партнерстве” делать рано

Народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная Самооборона”, председатель парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК считает, что пока не будет понятно какую “добавленную стоимость” будет иметь создание организации “Восточное партнерство” по сравнению с Европейской политикой соседства или с Планом действий Украина-Европейский Союз, делать какие-то выводы преждевременно.

Об этом Б.ТАРАСЮК сказал в интервью сайту НУ-НС.

“В целом можно приветствовать стремление двух дружественных стран Европейского Союза - Польши и Швеции - в их желании найти специфические формы сотрудничества Украины и Европейского Союза. Но без ответа на вопрос, какую это будет иметь "добавленную стоимость" - трудно сделать какие-то выводы”, - сказал он.

По словам Б.ТАРАСЮКА, если цель Украины в заключении соглашения об ассоциации с ЕС с перспективой членства и получения безвизового режима в среднесрочной перспективе, то “можно смотреть на любую новую инициативу с учетом этих наших видений”. “Если нет ответа на эти вопросы, то возникает сомнение относительно "добавленной стоимости" новой концепции”, - отметил Б.ТАРАСЮК.

Депутат подчеркнул, что при создании “Восточного партнерства” “речь не идет об институтах, которые создают видимость членства”. “Это просто свободный клуб европейских государств”, - добавил он.

По словам Б.ТАРАСЮКА, никто еще не видел документа о создании новой организации. Он сообщил, что только в понедельник документ должен быть представлен министрами иностранных дел.

Как сообщал УНИАН, Польша и Швеция предложат Европейскому Союзу сформировать с Украиной, Молдовой, Грузией, Арменией и Азейбарджаном организацию “Восточного партнерства”. В это объединение, кроме Украины, войдут 27 государств-членов ЕС.