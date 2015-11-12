Frankfurter Allgemeine: Саммит надежд и разочарований

Об этом пишет Михаэль Стабенов в своей статье «Саммит надежд и разочарований», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Несмотря на разность интересов, Африка и Европа хотят более тесного сотрудничества по вопросам беженцев. На саммите на Мальте, главы государств и правительств ЕС и высшие представители более чем 30 африканских стран приняли общий «план действий». Однако успехи могут быть видны лишь постепенно.

В мальтийской столице Валлетте африканские представители не оставили сомнений, что миграция в Европу неизбежна из-за обратного притока капитала на родину. Сенегальский президент Маки Салл, один из ведущих африканских представителей, сформулировал это иначе: «Наше призвание заключается в том, чтобы развивать Африку, а не отправлять беженцев в Европу». Министр иностранных дел Марокко Салахеддин Мезуар отметил, что половина из 30 миллионов африканских беженцев по-прежнему находится на континенте. Мезуар считает миграцию непрерывным процессом, это подтвердило его описание 21-го века, как "века великого смешения народов и культур".

Немецкий канцлер Ангела Меркель не собиралась так далеко заходить после встречи, которая обозначила «начало нового систематического сотрудничества». Она говорила о стремлении до конца 2016 года удвоить число европейских стипендий для студентов и научных сотрудников из Африки, особенно в Валетте, а также о других совместных проектах: «Наше будущее – в законности обмена, а не в финансировании контрабандистов и торговцев», сказала Меркель.

Несмотря на различные интересы, участники единодушно сошлись на том, что основное внимание необходимо посвятить борьбе с причинами миграции – в Африке. Помимо ряда таких традиционных причин, как бедность, преследование меньшинств, и политическая нестабильность во многих частях континента, в Валлетте была названа еще одна причина миграции: изменения климата.

Хорошее поведение должно быть вознаграждено

За благородной целью – справиться с миграцией общими усилиями – скрываются также материальные интересы. В Заключительной декларации много говорится о сотрудничестве в борьбе с нелегальной иммиграцией, о возврате мигрантов без права проживания, а также об улучшении условий для легальной миграции. План действий также подразумевает конкретные проекты помощи европейцев. Должны быть реализованы проекты для развития экономики в регионах, наиболее пострадавших от потоков беженцев. Они также взяли на себе обязательство реализовать «пилотные» проекты по содействию легальной иммиграции – «в качестве элемента комплексной структуры этого плана действий», говорится в итоговом документе.

«Структура» документа косвенно подразумевает взаимосвязь миграции и проектов развития. ЕС также ставит возможности легальной иммиграции в зависимость от успехов в борьбе с незаконной миграцией. Даже официальная церемония учреждения Целевого фонда для стран Африки должна восприниматься как награда за хорошее поведение.

Европейская комиссии к концу сентября хотела удвоить обещанную сумму в 1,8 млрд евро из бюджета ЕС посредством соответствующих обязательств от государств-членов, но эта надежда не оправдалась. Пока дополнительно собрано только 75 миллионов евро. Сенегальский президент Маки Салл не скрывал своего разочарования – даже несмотря на то, что председатель Европейского Совета Дональд Туск ранее отметил, что ЕС ежегодно выделяет африканскому континенту 20 млрд евро. Более понятно это сформулировал Махамаду Иссуфу, президент Нигера. Ранее гарантированных для целевого фонда денег недостаточно, сказал он. Он ослабил надежду на быстрые успехи в сдерживании потока беженцев: «Мы можем принять меры безопасности, но без снижения уровня бедности поток будет сложно контролировать», сказал Иссуфу.