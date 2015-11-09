Die Welt: Путин избегает правды о крушении на Синае

Кремль, по-видимому, также подозревает, что российский пассажирский самолет стал жертвой атаки ИГ. Но Путин этого не комментирует. Он боится реакции населения?

Об этом пишет Оливер Бильгер в своей статье «Путин избегает правды о крушении на Синае», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Отпуск закончился внезапно. Россия забрала первых туристов из Египта: по данным правительства, предоставленным в воскресенье, 11,000 человек – в течение 24 часов. Ранее, из-за крушения пассажирского самолета на Синайском полуострове, президент России Владимир Путин решил остановить все рейсы между двумя странами. В воскресенье должны были забрать еще часть туристов, которые только с ручной кладью заходят в самолеты, отправленные в Египет для возврата граждан. Почти 80 000 россиян сейчас находятся в Египте. Об оставшемся багаже позаботится гражданская оборона, первую часть багажа в Москву привез транспортный самолет в ночь на воскресенье, прибытием руководил заместитель премьер-министра Аркадий Дворкович и другие высокопоставленные правительственные чиновники. Дело государственной важности.

Россия приостановила все рейсы в Египет в пятницу. Президент Путин поручил правительству реализовать соответствующее предложение внутренней разведслужбы ФСБ (практически преемник КГБ) и национального комитета по борьбе с терроризмом, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Тем не менее, это не означает, что Россия считает причиной крушения теракт, сказал Песков. Москва хочет предотвратить спекуляции, но тем самым способствует появлению еще большего количества догадок. Многие россияне и российские эксперты считают теракт все более вероятной причиной крушения.

«Это очевидно», прокомментировал политтехнолог Глеб Павловский события интернет-газете "Газета.ru". «Иначе почему полеты приостановлены именно в Египет? А почему не в Сирию, не в Иорданию, не в Ирак?» Алексей Макаркин, вице-президент Центра политических технологий, считает, что нет другой причины для приостановки полетов, а значит, версия о теракте является наиболее вероятным тому объяснением. Возможно, западные спецслужбы обменялись новой информацией с Россией.

Но что будет означать эта атака для России? Теракт может укрепить сотрудничество между Россией и Западом в Сирии, заявил Макаркин.

«Если Кремль признает, что это был теракт, то ему придется иметь дело с очевидной связью между этой трагедией и военной операцией в Сирии», сказала московский политолог Мария Липман. Она также считает, что угроза терроризма могла бы сблизить Россию и Запад, в конце концов, речь идет об общей угрозе от общего врага под названием «Исламское государство» (ИГ) и, следовательно, о глобальной проблеме безопасности. Большинство россиян поддерживают авиаудары в Сирии и борьбу против ИГ, но многие опасаются высоких затрат – и материальных, и человеческих – а также терроризма. Это выяснил опрос, проведенный в предыдущем месяце. Две трети выступили против развертывания российских сухопутных войск в Сирии. Слишком велик страх длительной войны и трагедии, как в советские времена в Афганистане.

Отступление из Сирии - или масштабное наступление на ИГ?

Если теракт окажется причиной крушения, то у Путина будет два варианта, считают западные эксперты: либо отступление из Сирии, либо полная противоположность, то есть усиление своего военного присутствия на Ближнем Востоке, возможно, даже развертывание сухопутных войск в Сирии. Но Путин вряд ли откажется от своей стратегии. Поэтому внезапное отступление российские эксперты считают маловероятным. Сначала необходимы значительные успехи российских солдат.

Вероятно, в России теракт рассматривается как оправдание участия [в войне] в Сирии, в конце концов, Москва официально борется там с ИГ. Высокопоставленный чиновник в правительственных кругах, пожелавший остаться неизвестным, рассказал «Газете.Ru», что, даже если версия теракта в российском самолете подтвердится, не стоит рассчитывать на усиление российского военного присутствия в Сирии, армия и без того активно там задействована. Москва также не станет отправлять наземные войска, пояснил источник.

Незадолго до решения Путина в пятницу, глава ФСБ Александр Бортников, предложил приостановить российские рейсы в Египет: «До тех пор, пока не будут выяснены реальные причины событий, я думаю, будет правильно остановить российские рейсы в Египет», сказал он. «Нам необходимы абсолютно объективные и подтвержденные данные о причинах катастрофы. Следователи могут вести расследование столько, сколько понадобится».

Россияне восприимчивы к патриотической мобилизации

Министр по делам гражданской обороны Владимир Пучков сказал, что помощники собрали на месте крушения все необходимые образцы обломков и отправили для экспертизы в Москву. «Образцы взяты из всех элементов, на которых могут быть следы взрывчатых веществ», сказал он. В репортаже телеканала «France 2» эту версию поддержали: Ссылаясь на следователя, канал заявил, что на записи из «черного ящика» слышен шум взрыва, при этом о поломке двигателя речь не идет. По данным агентства ТАСС, российский следователь заявил, что явных доказательств взрыва до сих пор нет.

Иностранная версия о взрыве, как причине крушения, будет наиболее значимой, прокомментировала известная ежедневная газета "Ведомости". Еще раньше, когда Великобритания и Нидерланды остановили свои полеты, говорится в газете, были основания полагать, что к крушению могут быть причастны террористы.

Правительство России предпочитает, чтобы граждане верили в то, что это был несчастный случай, чем в то, что это плата за участие в военных действиях в Сирии.

При этом даже подтверждение причастности террористов вряд ли что-то изменит в отношении к Путину и его политике, считают многие эксперты. Небольшая часть населения все же начинает выражать больше сомнений и критики. Но большинство, вероятно, будет поддерживать борьбу против ИГ еще сильнее. Политолог Липман в статье для американского журнала "New Yorker" предполагает, что президент может использовать теракт для «патриотической мобилизации».