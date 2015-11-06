Обама отказался от строительства гигантского нефтепровода между США и Канадой

"Я согласен с этим мнением", — сказал Обама, выступая в Белом доме.

Обама выделил ряд причин, по которым "госдепартамент отверг идею данного проекта". Прежде всего, отметил он, его реализация "не внесет существенного вклада в американскую экономику", передает Росбалт.

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Перед своим выступлением Обама провел беседу с госсекретарем Джоном Керри, который рассказал ему о результатах экологической экспертизы по Keystone XL, проводившейся госдепартаментом с 2008 года.

По словам Обамы, госсекретарь Джон Керри проинформировал его, что строительство нефтепровода не отвечает национальным интересам США.

В феврале президент наложил вето на законопроект, принятый Конгрессом в поддержку строительства нефтепровода. "Мы не разрешим строить трубопровод, который принесет большие выгоды иностранному государству, если у нас не будет уверенности в том, что он не опасен для окружающей среды", — подчеркнул тогда глава американской администрации.