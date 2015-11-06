Bloomberg: Лидер Беларуси ищет расположения Запада и Китая, но отвергает призывы к шоковым реформам

Об этом пишет Александр Кудрицкий в своей статье «Лидер Беларуси ищет расположения Запада и Китая, но отвергает призывы к шоковым реформам», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

«В Беларуси мы гарантируем интересы как Востока, так и Запада», заявил Лукашенко, пребывающий у власти с 1994 года, когда принимал присягу на свой пятый срок. «Не пытайтесь разделить нас, не сталкивайте нас с Россией или Западом».

В случае, если потребуется финансовая помощь после девальвации валюты и краха экспортных рынков, Беларуси придется преуспеть в балансировании, которое предусматривает привлечение инвесторов без отчуждения, при этом, других конкурирующих иностранных государств. Лукашенко дал понять, что готов «перезагрузить» отношения с США и Европой, сотрудничать с Россией и продолжать строить «стратегическое» партнерство с Китаем, но также заявил, что будет ограждать Беларусь от внешнего давления.

Беларусь, как и Россия, являющаяся членом Евразийского экономического союза, пытается ускорить рост экономики, которая, по прогнозам Международного валютного фонда, в 2016 году сократится больше, чем в любой другой бывшей советской стране. Правительство Лукашенко пытается получить примерно $ 3 млрд от МВФ, чья миссия ожидается в Минске на следующей неделе; в Фонде неоднократно заявляли: для того, чтобы новые переговоры были успешными, Беларусь должна показать свою приверженность структурным реформам на «высшем уровне».

Валюта, облигации

Спрос на белорусские активы возвращается после волнений, которые возникли на развивающихся рынках в августе. Национальная валюта в этом году находится на третьем месте по худшим показателям, после замбийской квачи и казахского тенге, она укрепилась на 0,4 процента до 17,413 по отношению к доллару по состоянию на 3:01 вечера в Минске. Увеличился номинированный в долларах государственный долг, подлежащий погашению в 2018 году, что снизило доход на 10 базисных пунктов до 7,25 процентов, минимума в этом году.

Лукашенко, которому на выборах 11 октября 83,5 процента голосов помогли получить следующий пятилетний срок, сказал, что его люди показали, "кто главный". Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе критикует его правительство за нарушения в процессе голосования. У Беларуси один из наихудших «индексов демократии» среди 29 стран Восточной Европы и Центральной Азии, которые отслеживает Freedom House, Вашингтонская группа, которая выступает за демократию и права человека.

Гражданская война?

Президент, который имеет решающий голос в вопросах политики, поставил под сомнение любые реформы, которые могут быть использованы в качестве уловки для того, чтобы подорвать его политическую и экономическую систему.

«Реформы могут закончиться гражданской войной – это мой ответ реформаторам», сказал Лукашенко. «Нас толкают к этим реформам, и кто-то готов дорого за них заплатить».

Стремясь к улучшению отношений с Западом, Беларусь все же будет избегать ухудшения отношений с Россией, заявил Лукашенко. Любые попытки устроить «цветные революции» в Беларуси не пройдут, сказал он, также пообещав отказаться от усилий по разжиганию сепаратизма.