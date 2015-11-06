Die Presse: Усугубляет ли Асад кризис беженцев?

Об этом сообщает Сюзанне Гюстен в своей статье «Усугубляет ли Асад кризис беженцев?», опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse.

Среди десятков тысяч сирийских беженцев, которые ждут поездки в Грецию на западном побережье Турции, появляются все больше людей, которые только что вышли из самолета. «Сирийцы из Ливана и Ирака абсолютно легально прилетают в Турцию - в Бодрум или Стамбул, и оттуда едут на побережье», говорит Танер Кылыч, председатель турецкой ассоциации помощи беженцам Mülteci-Der. По словам Кылыча, эта группа способствовала увеличению числа беженцев в Греции. Новый маршрут для беженцев был открыт не в последнюю очередь благодаря щедрости правительства Сирии, которое с января выдало более 800 тысяч паспортов.

Согласно докладу проправительственной сирийской газеты Al-Watan, в настоящее время выдается около 3 тысяч паспортов в день; с начала года уже выдано 829 тысяч. Новые правила облегчают процедуру подачи или продления сирийского паспорта. В то же время резко увеличившаяся плата за паспорт для сирийцев за рубежом принесла в казну Дамаска, по данным Al-Watan, с января более чем полмиллиарда долларов.

Авиаперелеты в Турцию

Сирийцам не нужна виза в Турцию, поэтому они могут легко туда приехать. Как объясняет Кылыч, после прибытия на самолете многие сирийцы остаются в Турции всего несколько дней, прежде чем отправляются в Грецию на лодке. Билет на самолет из Бейрута в Стамбул стоит меньше 400 евро на человека. Поскольку незаконная поездка в Турцию с помощью контрабандистов все равно будет стоить немало, авиаперелет с новым паспортом является хорошей альтернативой. Четыре миллиона сирийцев бежали за границу с момента начала конфликта.

Другие эксперты подтверждают, что многие сирийские беженцы в последнее время приезжают в Турцию с действительными паспортами. «Это совершенно новое развитие событий», - говорит Мурат Эрдоган из университета Хаджеттепе, ведущий исследователь миграции в Турции. На вопрос о том, усугубляет ли правительство президента Башара аль-Асада кризис беженцев в Европе намеренно, профессор ответил газете: «Конечно. Это политический шаг Дамаска». Может быть, за этим скрывается ожидание, что приток беженцев заставит европейцев согласиться на решение сирийского конфликта с сохранением нынешнего правительства Асада.

Каковы бы ни были мотивы, в Турции властям все меньше удается удерживать беженцев в прибрежных районах от поездки в Грецию. Муниципалитетам придется размещать и обеспечивать беженцев, говорит Эрдоган, и их «возможности перегружены». Обвинения европейских политиков в том, что турецкое правительство намеренно позволяет многим беженцам ехать в Европу, эксперт считает необоснованным. Такой подход будет противоречить интересам Турции, считает он. Преднамеренное открытие шлюзов в Европу привлечет в Турцию еще больше беженцев. Уже сейчас страна предоставила убежище около 2,5 миллиона человек из Сирии и Ирака. Только в Стамбуле, по оценкам экспертов, живут больше сирийцев, чем во всей Западной Европе.

К перегруженности турецких властей ведет тот факт, что банды контрабандистов становятся все лучше организованными. Так, в западном турецком городе Измир полиция наткнулась на склад, в котором были подготовлены большие надувные лодки для перевозки беженцев. Контрабандисты меняют цены на переправу в Грецию в зависимости от сезона: есть специальные предложения для наиболее опасных поездок в лодке осенью и зимой. С января турецкая береговая охрана выловила около 70 тысяч беженцев из Эгейского моря.

Аморальное предложение ЕС

Тем не менее, есть и критика. В настоящее время власти не предпринимают достаточных мер против контрабандистов, говорит Сезгин Танрикулу, заместитель руководителя секулярной Республиканской народной партии, главной оппозиционной партии в парламенте Турции. Предложение европейцев построить регистрационные центры для беженцев в Турции он оценивает негативно. «Европейцы хотят дать нам деньги, а потом сказать: Удерживайте беженцев. Это аморально» - считает Танрикулу.