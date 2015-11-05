The Guardian: Как бомба могла привести к крушению российского авиалайнера в Египте?

Об этом пишут Эмма Грэхем-Харрисон и Рут Майклсон в своей статье «Как бомба могла привести к крушению российского авиалайнера в Египте?», опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Служба безопасности аэропорта в Шарм-эль-Шейхе находится под тщательным расследованием после того, как британское правительство сказало, что бомба могла быть причиной крушения российского самолета, который разбился вскоре после взлета из курортного города.

Вскоре после исчезновения самолета в субботу, местные помощники «Исламского государства» сказали, что они атаковали самолет, но без каких-либо доказательств для подкрепления заявлений, аналитики настроены скептически.

Когда самолет исчез с экранов радаров, он уже летел за пределами досягаемости ракет, которые есть в распоряжении у преступной группы, и «Синайская провинция» вряд ли способна справиться с такого рода сложной операцией, которая необходима для того, чтобы тайно пронести взрывчатые вещества на борт гражданского самолета.

Если взрывное устройство все же попало в самолет, это, вероятно, было сделано кем-то на земле, кто воспользовался недочетами службы безопасности аэропорта, а не пассажиром, которому удалось пронести устройство мимо работников, сказал эксперт по безопасности Синая.

«По сути, это был чартерный рейс россиян и трех украинцев. Чтобы кто-то из них пронес устройство, нужно было суметь завербовать российского или украинского «мученика», или в точности подделать российский паспорт либо передать или продать устройство кому-то, кто знает, что они будут в самолете», сказал Зак Голд.

«[Если там была бомба] Я действительно думаю, что единственный способ, как она могла оказаться в самолете, – если работник или [кто-то] из персонала аэропорта принес ее на борт, или кто-то, кто сумел проникнуть в аэропорт».

Аэропорт в Шарм-эль-Шейхе относительно небольшой, обслуживающий, в основном, туристов, которые массово приезжают из Великобритании, Германии, России и других восточноевропейских стран. Большинство пассажиров направляются на огромные роскошные курорты, разбросанные вдоль береговой линии, но среди них есть рабочие-мигранты, которые обслуживают гостиницы.

Безопасность в аэропорту проверялась европейскими правительствами в 2014 году после взрыва в автобусе корейских туристов в Синае. Впоследствии власти решили, что он хорошо защищен. The Guardian понимает, что британское правительство провело дополнительную проверку в начале этого года.

Отвечая на вопрос о решении отменить рейсы из Великобритании в Шарм-эль-Шейх, источник внутри аэропорта сказал Guardian: «Это что-то новое, такого рода приказа, влияющего на все авиакомпании, никогда не поступало прежде. Даже во время революции в январе 2011 года, ничего не происходило, здесь в Шарме все было спокойно, все рейсы проходили нормально.

«Как правило, Вы должны пройти три или четыре проверки безопасности, плюс одну дополнительно для британских рейсов – таким образом, это пять рентгеновских контролей и досмотров. Было бы невероятно трудно принести бомбу в самолет. Они даже сканируют питание, поступающее в аэропорт для ресторанов. Я пошла, чтобы проверить это после произошедшего [катастрофы в субботу] - они проверяют персонал пищеблока и все, что поступает в рестораны внутри терминала».

После того, как локальная группа ИГИЛ взяла на себя ответственность за атаку, в первоначальных докладах говорилось о недосяжной высоте самолета для ракет, которые есть у «Синайской провинции».

Но в заявлении ИГИЛ говорилось лишь о крушении самолета, а не о том, что он был сбит в воздухе. Связанный с ИГИЛ аккаунт в социальных медиа в регионе спросил, почему не обсуждались бомбы или террорист на борту, сказал Голд.

Группа, базирующаяся на изолированном севере Синайской пустыни, впервые появилась в 2011 году, когда «Ансар Бейт аль-Макдис» или «Чемпионы Иерусалима», после падения авторитарного президента Египта Хосни Мубарака, создали вакуум безопасности.

Они воспользовались региональной нестабильностью, чтобы привлечь поддержку и оружие из Газы на восток и быстро распадающуюся Ливию на запад, но, когда ИГИЛ расширили свой профиль и свою казну, командиры группы начали изучать союз.

Сделка была согласована летом 2014 года, когда старший командир ездил в штаб-квартиру ИГИЛ в Ракке и провел там несколько месяцев. Журналистам было запрещено посещать регион Синай, из-за чего стало сложно выведать детали того, как развиваются их отношения с ИГИЛ с тех пор, но «Синайская группа» теперь привлекает новобранцев из большой базы и проводит более широкую международную политику.

Если заявление группы подтвердится, это будет первый случай авиационного терроризма организации «Исламское государство».