Представители Меджлиса обсудили в Брюсселе идеи Ганди

Председатель Меджлиса крымских татар Мустафа Джемилев и заместитель руководителя отдела Меджлиса по внешним связям, делегат Курултая Абдураман ЭГИЗ приняли участие в работе IХ Конгресса Организации Непредставленных в ООН народов (ОНН), который проходил в здании Европарламента в Брюсселе 16-17 мая 2008 г.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Меджлиса, основными темами Конгресса были «Гандистское ненасильственное гражданское сопротивление» и «Региональные автономии и федерализм в контексте внутригосударственного самоопределения». С докладом о политической ситуации и проблемах крымских татар выступил А.ЭГИЗ. После завершения дискуссий по основным темам повестки и принятия заключительного документа, состоялись перевыборы руководящего состава ОНН. По рекомендации девяти национальных делегаций - участников IХ Конгресса А.ЭГИЗ был избран членом Президиума ОНН. Достигнута также договоренность, что промежуточное заседание правления ОНН (ориентировочно в феврале 2009 года) будет проведено в Крыму.

Организация Непредставленных в ООН народов создана в 1991 году по инициативе 15-ти национальных организации, в том числе Меджлиса крымско-татарского народа. Являясь ныне консультативным органом при Совете Европы и ООН, эта организация занимается защитой прав народов, которые пока не имеют своих национальных государств.