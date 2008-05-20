В МИД просят Евросоюз не смотреть на Украину как ”груз или проблему”

Заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ призывает страны Европейского Союза не рассматривать Украину как "какой-то груз или проблему".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ЕЛИСЕЕВ заявил сегодня во время проведения круглого стола “Опыт интеграции стран Центральной и Юго-Восточной Европы в ЕС и Украина” в Киеве.

Дипломат считает, что Украина "является шансом" для построения безопасной, демократической, процветающей Европы в условиях роста мировой конкуренции и глобализации.

По мнению К.ЕЛИСЕЕВА, именно членство Украины в Европейском Союзе станет определяющим фактором, который поможет ЕС преодолеть имеющиеся проблемы и даст динамический толчок для всестороннего развития.

Говоря об отношениях Украины с Евросоюзом, К.ЕЛИСЕЕВ отметил, что этот год является особым.

“Мы проходим период динамической трансформации наших отношений с Европейским Союзом, конечной целью которой является учреждение абсолютно новой философии отношений, базирующейся на политической ассоциации и экономической интеграции Украины в ЕС”, - сказал он, отметив: “Практической реализацией этого является переговорный процесс по подготовке нового усиленного соглашения с Евросоюзом. Сейчас переговоры переходят в завершающую плоскость”.

Как сообщил К.ЕЛИСЕЕВ, в МИД убеждены, что этот документ должен заложить долговременную перспективу для развития углубленного сотрудничества Украины с Евросоюзом, стать основой для дальнейшего полноправного членства Украины в ЕС.

“Этот документ должен стать именно инновационным, что обеспечит качественно новый уровень наших взаимоотношений и докажет каждому гражданину Украины правильность выбора европейских ценностей”, - отметил заместитель министра.

Комментируя результаты переговорного процесса, К.ЕЛИСЕЕВ отметил, что для Украины это должно быть соглашение о политической ассоциации с ЕС. Принципиальным является то, что в нем должно быть закреплено четкое виденье перспектив и механизм членства Украины в Евросоюзе. Также, по его словам, украинские дипломаты значительное внимание уделяют вопросам введения безвизового режима, создания зоны свободной торговли как основания экономической интеграции Украины в Евросоюз.

Касаясь вопроса национальной безопасности и обороны, К.ЕЛИСЕЕВ отметил важность включения в соглашение механизма обеспечения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Украины.

“Членство в ЕС - не самоцель для Украины. Мы рассматриваем его как абсолютно прагматичный процесс модернизации государства, что поможет открыть новые рынки для отечественной продукции, повысить благосостояние граждан и обеспечить цивилизованные и прозрачные правила игры для всех”, - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.