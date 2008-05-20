Донецким предприятиям рекомендовали убрать информацию о НАТО

Сегодня в Донецке 19-я сессия горсовета V созыва утвердила решение о признании территории города "территорией без военно-политических блоков и военных баз иностранных государств".

Как передает корреспондент УНИАН, в решении сессии отмечается, что оно означает "отрицательное отношение городской громады к перспективе пребывания на территории Донецка войск, инструкторов, инспекторов и прочих представителей НАТО и других военно-политических блоков и препятствие попыткам их размещения всеми законными способами".

Данное решение сессии также означает "недопущение использования городской инфраструктуры для размещения и обеспечения воинских подразделений НАТО и других военно-политических блоков на территории Донецка".

Решение сессии также предписывает предприятиям, организациям и учреждениям города рассмотреть вопрос "целесообразности размещения на своих площадях информационных материалов военно-политических блоков", учитывая "негативное отношение" к этому "подавляющего большинства представителей территориальной громады".

В комментарии УНИАН секретарь горсовета Николай ЛЕВЧЕНКО отметил, что данным решением горсовет "обозначил позицию дончан, позицию территориальной громады". "И дальше мы будем всеми законными методами отстаивать наше мнение о том, что Украина должна сохранить внеблоковый статус", - подчеркнул Н.ЛЕВЧЕНКО.