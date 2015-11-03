Der Spiegel: Загадочная роль "Исламского государства"

Об этом сообщает Кристоф Сидов в своей статье «Загадочная роль «Исламского государства», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Не успели египетские спасатели добраться до обломков разбившегося Airbus A321, как террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) уже взяла слово. В Twitter «провинция Синай» самопровозглашенного халифата взяла на себя ответственность за крушение самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. «Солдаты Халифата» убили больше 220 «российских крестоносцев» - в отместку за российские авиаудары в Сирии, во время которых каждый день гибнут десятки людей.

По подбору слов и компоновке признание похоже на заявления, которые распространяет ИГ в социальных сетях. Чуть позже аль-Баян, радиостанция джихадистов в иракском Моссуле, опубликовала аудиосообщение, в котором ИГ хвасталось тем, что устроило авиакатастрофу.

Это примечательно, потому что ИГ не известны тем, что признаются в нападениях, которых не совершали. Если бы в этом случае было по-другому, это было бы рискованно для джихадистов. Потому что, если выяснится, что самолет разбился из-за технической или человеческой ошибки, террористическую организацию уличат во лжи. Это существенно навредит репутации ИГ среди джихадистов.

Самолет был за пределами досягаемости ПЗРК

Тем не менее, признание не раскрывает инсайдерской информации. Джихадисты не говорят ни того, сбили ли они самолет ракетой или пронесли на борт бомбу, которая потом взорвалась над Синаем.

Террористическая организация «Ансар Бейт аль-Макдис», которая год назад присоединилась к ИГ, с 2011 года активно действует в северном Синае. В распоряжении боевиков есть также зенитные ракеты, так называемые ПЗРК. С их помощью в прошлом году боевики ИГ сбили вертолет египетской армии.

Уже в 2013 году Израиль на некоторое время закрыл аэропорт на приморском курорте Эйлат на Красном море. Армия получила свидетельства того, что джихадисты из Синая могут с помощью ракет сбить взлетающие или приземляющиеся самолеты.

Но, по оценкам экспертов по безопасности, оружие ИГ в состоянии ударить только по низколетящим самолетам и вертолетам. Самолет «Когалымавиа» был на высоте 33, 500 футов, когда вдруг упал. В более чем 10 000 метров над уровнем моря, самолет был вне досягаемости так называемых ПЗРК.

Остается возможность присутствия бомбы или террориста-смертника на борту. В поддержку этой теории говорит тот факт, что контакт с самолетом прервался, хотя пилоты ранее не сообщали о проблемах и не отправляли сигнал бедствия. Кроме того, Airbus, очевидно, распался на большой высоте. Обломки разбросаны на площади около 20 квадратных километров.

Египет хочет замять подозрения в терроризме

Авиакомпания исключила техническую неисправность или человеческий фактор в качестве причины катастрофы. «Самолет был в отличном состоянии», сказал генеральный директор «Когалымавиа» Александр Смирнов. Причиной аварии, должно быть, стало «внешнее влияние».

При выяснении возникают довольно противоречивые интересы: Египет делает все возможное, чтобы замять подозрения в терроризме. Должностные лица распространяют слухи, что самолет имел технические проблемы, и пилот просил разрешения совершить аварийную посадку. Эти данные уже были опровергнуты. Для уже и так пострадавшей индустрии туризма в Египте, теракт в качестве причины крушения будет катастрофой.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник утром, что в настоящее время не исключаются все теории. В субботу, правительство России объявило, что ничто не указывает на то, что самолет был сбит. Премьер-министр Дмитрий Медведев требует детального расследования инцидента, российские эксперты работают на месте.

Проводится экспертиза «черных ящиков» и речевых регистраторов из кабины пилотов.