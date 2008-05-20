В рейтинге миролюбивых стран Россия заняла одно из последних мест - FT

В рейтинге миролюбивых стран мира в отношении внешней и внутренней политики, ежегодно публикуемом газетой The Financial Times, Россия заняла 131-е место из 140 государств.

Как передает «Газета.Ru», первое место в рейтинге миролюбивости занимает Исландия. На последнем месте – Ирак. США занимает в данном рейтинге 97-е место, Китай – 67-е.

Украина занимает 84-ую строчку. Весь список можно посмотреть здесь.