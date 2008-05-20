Предупреждение о новом землетрясении вызвало панику в Китае

Десятки тысяч жителей города Ченгду провинции Сычуань в Китае высыпали на улицы около полуночи в понедельник после переданного по телевидению предупреждения о возможности повторения разрушительного землетрясения недельной давности, передает Газета.русо ссылкой на Reuters.

Несколькими часами позже землетрясение магнитудой 5,0 вызвало дребезжание стекол в Ченгду, а также еще сильнее повредила и без того разрушенные дороги в провинции, сведя на нет все попытки их восстановить.

Теперь власти пытаются успокоить население, так как этот инцидент вкупе с прогнозами сильного дождя и недавними повторными подземными толчками сильно усложняет действия армии, правительства и волонтеров, пытающихся обеспечить питание и крышу над головой для миллионов потерявших кров.

Во вторник телевидение выпускает серию интервью с сейсмологами, которые должны объяснить населению ситуацию и предупредить панику.