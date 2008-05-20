Министр обороны Испании родила сына

Министр обороны Испании Карме ЧАКОН в понедельник родила сына, передает агентство EUROPA PRESS.

Первенец появился на свет в больнице Сант-Джоан де Дэу в пригороде Барселоны, родном городе главы военного ведомства. Вес мальчика при рождении составил 2,8 килограмма, его назвали Микель.

37-летняя К.ЧАКОН была вчера доставлена в больницу. Возле медучреждения собрались несколько десятков представителей СМИ, отмечает агентство. Ожидалось, что министр родит только в начале июня.

Назначение К.ЧАКОН министром обороны в правительстве социалиста Хосе Луиса Родригеса САПАТЕРО, партия которого в марте 2008 года победила на очередных выборах, немало удивило испанцев и наблюдателей, напоминает Лента.ру. Впервые Министерство обороны Испании возглавила женщина и к тому же уроженка Каталонии. До назначения на этот пост К.ЧАКОН, юрист по образованию, курировала жилищные вопросы.

Из 17 министров кабинета Х.САПАТЕРО девять - женщины. При формировании правительства переизбранный премьер-министр обещал соблюдать принцип равенства полов.