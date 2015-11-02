Bloomberg: Выбор Пекина в Южно-Китайском море

Об этом говорится в редакционной статье «Выбор Пекина в Южно-Китайском море», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

В тщательно выверенной миссии ВМС, ракетный эсминец и пара самолетов наблюдения прошли в 12 морских милях от двух искусственных островов, которые Китай недавно присвоил из моря. Согласно международному праву, эти ранее подводные рифы не имеют территориальных морей. Называя свои действия «мирным проходом», который объявляют корабли, когда проходят через воды другой страны, США дали понять, что нагромождение тысяч тонн песка не дает Китаю никаких особых притязаний на окружающие воды.

Американские чиновники ответили на вопросы журналистов, но не преувеличивали важность операции. И в то время как некоторые критики жаловались, что США слишком долго ждали, чтобы начать действовать, время было случайным. Китайские лидеры, занятые на этой неделе пленумом Коммунистической партии в Пекине, до сих пор ограничивали свое возмущение дипломатическими жалобами.

Важно не ожидать слишком многого от одного этого жеста. Операция не противоречит претензиям Китая на суверенитет над искусственными островами; США не занимает официальной позиции по пресечению претензий в Южно-Китайском море. И мало шансов, что китайцы внезапно остановят там строительство взлетно-посадочных полос и других объектов с возможным военным использованием. Почти два года назад, США направили пару бомбардировщики В-52, чтобы бросить вызов опознавательной зоне ПВО, которую Китай в одностороннем порядке провозгласил над спорными островами в Восточно-Китайском море. Десятки авиакомпаний по-прежнему уважают зону, но не США и Япония.

Настоящее испытание успеха заключается в том, смогут ли действия США закрепить существующее морское право и нормы. США могли бы способствовать достижению, продвигаясь вперед с военными крейсерами, направленными на рифы и скалы, контролируемые Вьетнамом и Филиппинами. Когда президент США Барак Обама посетит Юго-Восточную Азию в следующем месяце для пары региональных саммитов, он должен оказать давление на друзей и союзников США, чтобы те прояснили свои морские иски и добивались международного арбитража, как сделали Филиппины, представив в Гааге дело об экспансивных претензиях Китая. Белый дом, возможно, даже учтет новый стимул, чтобы Сенат ратифицировал Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву, и США сами могли основываться на более твердой правовой основе.

Цель заключается в том, чтобы показать Китаю, что цена эскалации больше, чем какие-либо реальные преимущества: он может нарастить военно-морское присутствие в Южно-Китайском море, но это, вероятно, не заставит США держаться подальше. Быстрая милитаризация - то, что президент Китая Си Цзиньпин во время своего недавнего визита в Вашингтон, пообещал не продолжать - только повысит риски непреднамеренного столкновения и серьезного обострения напряженности с соседями Китая в Юго-Восточной Азии.

Китай сейчас не может себе этого позволить. Политики столкнулись со сложнейшей задачей: они должны осторожно направить экономику на траекторию более медленного роста, не вызвав при этом финансовый кризис. Китайская армия по-прежнему существенно отстает от США, несмотря на недавние улучшения. Стабильность все еще служит целям китайцев лучше, чем конфликт.

Эти факты, похоже, убедили Пекин снизить напряженность в Восточно-Китайском море; в эти выходные, китайский премьер Ли Кэцян примет участие в трехстороннем саммите с лидерами Южной Кореи и Японии. Со стороны Китая, мудрым решением будет, если он продемонстрирует такую сдержанность дальше на юг.