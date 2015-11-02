The Guardian: Почему российский самолет развалился в воздухе над Синайской пустыней?

Об этом пишет Гвин Тофем в своей статье «Почему российский самолет развалился в воздухе над Синайской пустыней?», опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Техническая или механическая неполадка

Аэробусу А321 было 18 лет, что не рассматривается как особенно большой возраст для самолета, но он был поврежден во время инцидента в 2001 году, он пострадал от удара хвостовой частью на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Каира, по данным Сети авиационной безопасности.

Тони Кейбл, бывший старший следователь в отделе по расследованию авиационных происшествий Великобритании, сказал, что история самолета «безусловно, представляет интерес», если посмотреть на причины аварии. «Повреждения хвоста, как правило, бывают в области гермошпангоута. Кабина может быть под давлением выше внешнего примерно на шесть фунтов на квадратный дюйм. Но фюзеляж непосредственно за ней находится под внешним давлением. Таким образом, любая слабость или усталость – это плохая новость».

По крайней мере, одна крупная авиакатастрофа была приписана неправильному ремонту после удара хвостовой частью. Гермошпангоут Боинга 747, который использовался для рейса 123 Japan Airlines, был отремонтирован семь лет назад, но не в точной спецификации, что, как сказал производитель, уменьшит его срок службы и устойчивость к усталостному повреждению. Мгновенная разгерметизация привела к гибели 520 людей.

Согласно интервью с его вдовой, пилот рейса Metrojet критиковал состояние самолета перед катастрофой в субботу. Тем не менее, семья самолетов А321 имеет сильные показатели безопасности, несмотря на две недавних катастрофы. Germanwings A320 был намеренно разбит пилотом, в то время как расследование катастрофы Indonesia AirAsia в декабре прошлого года еще не завершено, но есть указания на срыв после того, как пилоты пошли на слишком резкий подъем.

Ракета

Маловероятно, но ряд перевозчиков стран Ближнего Востока и Европы заявили, что они будут избегать полетов над Синайским полуостровом, после оценки рисков. Исламская вооруженная группировка заявила, что несет ответственность за сбиение самолета, но Москва отклонила заявление.

Самолет Metrojet достиг высоты 31,000 футов, и эксперты скептически расценивают то, что боевики в Синае имели возможность сбить самолет с такой высоты, используя зенитную ракету класса «земля-воздух», запускаемую с плеча.

Хотя рейс МН17 Малайзийских авиалиний летел на высоте 33,000 футов, когда был сбит над Восточной Украиной в июле 2014 года, но, чтобы его сбить, была использована система вооружения «Бук», для транспортировки которой необходимы транспортные средства. Диапазон ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс), которые, как полагают, находятся в руках «Исламского государства», и потенциально у его помощников, делает мишенью самолеты, которые летают ниже. Но то, что авиакомпании избегают Синай, позволяет предположить, что многие не полностью исключают такую возможность.

Взрыв

Высокопоставленный чиновник российской авиации подтвердил, что самолет развалился в воздухе. Взрыв на борту, возможно, был в пределах возможностей групп, которые угрожали расправой после российских бомбардировок в Сирии в начале октября.

Специалисты по авиационной безопасности говорят, что в Шарм-эль-Шейхе меры такие же строгие, как в большинстве аэропортов, но не исключают возможности присутствия бомбы. Огромное количество непроверенных отчетов из Египта делают картину спутанной, но, по словам одного чиновника, которого цитирует Reuters, хвостовая часть, казалось, отделилась от основного корпуса самолета и горела, что может указывать на взрыв.