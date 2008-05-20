Уставной капитал украинских банков станет на 50% иностранным
... еще до конца года
Национальный банк Украины прогнозирует, что доля иностранного капитала в уставном капитале украинских банков до конца года может повыситься до 50% (на сегодня она составляет 35%).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе презентации Украины на деловом форуме ЕБРР сказал заместитель председателя Нацбанка Украины Александр САВЧЕНКО.
При этом он отметил, что украинским банкам удалось менее всего быть подвергнутыми процессам, связанными с мировым кризисом ликвидности.
Нацбанк в свое время ввел определенные регулятивные нормы, которые позволили избежать негативных последствий для коммерческих банков, сказал зампред НБУ.
Как подчеркнул А.САВЧЕНКО, несмотря на мировой финансовый кризис, украинские банки являются самыми дорогими в мире.