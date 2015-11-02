Die Welt: Америка превращает свою нефть в политическое оружие

Об этом пишут Штефан Бойтельсбахер и Хольгер Цшепиц в статье под названием «Америка превращает свою нефть в политическое оружие», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Новое оружие Америки хранится в Техасе и Луизиане, в четырех бывших соляных шахтах, в 1000 метров под землей. Там, на Мексиканском заливе, находится стратегический резерв нефти страны. 700 миллионов баррелей сырья плавают в подземных пещерах. Этим объемом США смогут полностью покрывать свой спрос на нефть в течение 35 дней.

Резерв вскрывается только в случае чрезвычайной ситуации, во время кризисов, войн и стихийных бедствий, как, например, в 2005 году, когда ураган "Катрина" разрушил десятки буровых платформ. Нефть – последнее средство в экстренной ситуации, оборонительная мера. Но сейчас она, вероятно, может быть использована для атаки.

Белый дом и Конгресс согласились продать часть резерва. Вашингтон хочет постепенно вывести на рынок восемь процентов нефти. С 2018 года будут предлагаться пять миллионов баррелей в год, с 2023 – десять миллионов. В 2025 году, таким образом, в деньги будут конвертированы почти 60 миллионов баррелей.

Сумма, которая «должна стабилизировать бюджет», как было заявлено официально. Но продажа нефти, которая при текущей стоимости принесет всего три миллиарда долларов, вряд ли поможет стране погасить долг в 18 триллионов долларов.

У решения, вероятно, другая цель. Подавая сигнал о продаже своих энергетических запасов, американцы искусственно оказывают давление на рыночные цены - и, таким образом, ослабляют все те государства, которые живут от производства нефти: Россию, Саудовскую Аравию и Иран, например, то есть, некоторых из основных противников Америки. В мире бушует сырьевая война.

Цена на нефть снизилась вдвое

С экономической точки зрения, это сомнительный шаг. Цена на нефть в течение года сократилась примерно вдвое. В середине 2014 года баррель нефти США все еще стоил около $ 100, сегодня он стоит меньше $ 50. Потребители могут, таким образом, заправляться дешевле и отапливать дома – однако, энергетическим компаниям и государствам такое развитие портит бизнес.

Почему Вашингтон только сейчас обнародовал планы продажи резервов, когда цены настолько низки? Возможно, потому, что дело не только в деньгах – но и в политике. Подтверждение тому предлагает еще один элемент бюджетного компромисса. После этого должно быть ослаблено приостановление расходов в оборонном бюджете.

В ближайшие два года расходы на оборону должны вырасти на 50 млрд. «Таким образом, оборонный бюджет после многих лет упадка будет существенно расширен», говорит Ноа Попонак, аналитик Goldman Sachs. Это даст оборонному сектору большой стимул.

Рынки также сделали свои выводы. В то время как за последние дни цена на нефть снизилась еще больше, индекс Amex значительно вырос. Противоположная тенденция подходит многим стратегам. Если бы цены на нефть и индекс до 2014 года развивались синхронно, то это полностью бы изменилось в течение последних двух лет.

Теперь курсы Northrop Grumman, Raytheon, Lockheed Martin & Co растут, прежде всего, тогда, когда падают цены на энергоносители. Признак того, что даже нефть стала оружием в политических беспорядках.

Особенно страдает Саудовская Аравия

«С точки зрения геополитики, мир все больше и больше выходит из-под контроля», говорит Ян Бреммер, стратег консалтинговой фирмы Eurasia Group. Он недавно даже предупреждал о крупной глобальной войне. Надо, по крайней мере, учитывать возможность такого развития.

Саудовская Аравия особенно страдает от низких цен на нефть. Государственные финансы королевства тают, как снег на солнце пустыни. На текущий год рейтинговое агентство Fitch прогнозирует стране дефицит бюджета в более чем 14 процентов экономического производства. Еще более пессимистично высказывается конкурент Fitch Standard & Poor's (S&P). Их аналитики ожидают дефицит бюджета в 16 процентов и понизили кредитоспособность до А + с негативным прогнозом. «Нефть составляет 80 процентов государственных доходов», так S & P оправдали понижение.

Поскольку саудовцы постоянно составляли бюджет из высоких доходов от нефти, правители были вынуждены даже продать часть золотого запаса. Так в бюджет было дополнительно привлечено почти 100 млрд долларов. Стратег Eurasia Group Бреммер считает, что стабильность в стране в ближайшие годы под угрозой. Кредитные рынки оценивают вероятность дефолта страны в течение следующего десятилетия в почти 22 процента.

Сам режим также несет ответственность за ситуацию на нефтяном рынке. Саудовская Аравия в прошлом году добывала настолько большие объемы, как никогда. Другие страны также увеличили производство. Это глобальная борьба. США против России. США против Ирана. Саудовская Аравия против Ирана. Но прежде всего: Саудовская Аравия против Соединенных Штатов.

Саудовская Аравия уже давно пыталась подтолкнуть к краху американские нефтяные компании с помощью ценового демпинга. Они наводняют рынок нефти, далеко за пределами производственных квот картели ОПЕК. Шейхи нацелены, прежде всего, на те американские компании, которые добывают нефть с помощью фракинга. В процессе фракинга вода, песок и химические вещества вдавливаются в землю под высоким давлением и взрывают камень, высвобождая нефть – метод, который помогает эксплуатировать даже самые труднодоступные месторождения.

Иран станет важным поставщиком

И их триумфальное продвижение нагоняет страх на Саудовскую Аравию. Государство продолжает увеличивать объемы производства, чтобы искусственно удерживать низкие цены и заставить сдаться новых конкурентов в Америке. Стратегия может сработать, как показывают новые данные. Компании, которые используют технологию фракинга, уже почти не получают прибыль – потому что значительно дороже добывать нефть на глубине из горной породы, чем бурить в пустыне.

В ноябре, объемы добычи с помощью фракинга на каждой платформе снижаются, по оценкам Управления энергетической информации США. Низкие цены из-за перепроизводства – это средство, с помощью которого стороны намерены ослабить друг друга в нефтяной войне. Ранее саудовцы, как правило, сокращали объемы добычи, когда сырье стоило слишком мало. Но сегодня для шейхов речь больше не идет только о доходах – но также о том, чтобы поставить американцев в затруднительное положение.

И иранцев тоже. Иран, скорее всего, сейчас, после отмены санкций из-за ядерного спора, может стать главным поставщиком нефти. В наступающем году страна начнет экспортировать нефть. Муллы готовы. Два десятка танкеров лежат перед их портами, полностью загруженные и готовые к транспортировке. В глобальной нефтяной борьбе они могли бы стать следующим оружием.