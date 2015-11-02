Der Spiegel: кровавая победа на выборах

В статье Хаснаина Казима под названием «Кровавая победа на выборах», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel, пишется о том, что вторые выборы в Турции – конечно, не победа демократии. Поскольку страна уже проголосовала, 7 июня, но результат не устраивал правящую с 2002 года ПСР, потому что они потеряли свою абсолютное большинство. Реджеп Тайип Эрдоган выступил против коалиции, и, соответственно, ответственный за формирование правительства министр Ахмет Давутоглу не создал ее. Так были назначены новые выборы.

С самого начала там царил недемократической дух. ПСР представляли новые выборы, как решение «Мы против остального мира». После атаки террориста-смертника в Анкаре, когда погибли более ста человек, Давутоглу заявил со всей серьезностью о «коктейльном терроризме»: курдская РПК и «Исламское государство» (ИГ) объединились, чтобы нанести вред Турции под руководством ПСР – будто бы эти враждующие террористические организации стали бы действовать сообща. Главное, возникло представление: Все против нас, так что становитесь на нашу сторону!

Турецкие журналисты почувствовали на себе насильственную позицию власти, например, обозреватель Hürriyet Ахмет Хакан, которому недавно сломали нос и ребра перед его домом в Стамбуле, потому что он критиковал власть в своих статьях. Приближенная к ПСР пропагандистская газета Yeni Akit не преминула незадолго до выборов уничижительно охарактеризовать международные средства массовой информации, в том числе Spiegel, как «неверующие». Можно расценивать это, как призыв верующих к защите и насилию.

Страшно, что ПСР, после неблагоприятного для них результата в июне, прекратила все мирные усилия с РПК и начала войну против курдов, одновременно имея наглость утверждать, что только под ее единоличным правлением снова может появиться стабильность. Это все равно, что отравить колодец, а затем предложить себя в качестве поставщика воды. Они разжигают страх для того, чтобы привлечь на свою сторону людей, и принимают в расчет потерю человеческих жизней. Тот, кто выразил хотя бы малейшую критику, был объявлен врагом.

В этом затруднительном положении, РПК решились на террор и, таким образом, навредили про-курдской партии НДП; в этой ситуации, ИГ впервые объявили стране войну в видео и осуществили несколько атак; и в этой ситуации канцлер Ангела Меркель также помогла в предвыборной борьбе, приехав в Турцию и пообещав Эрдогану и Давутоглу в перспективе миллиардную сумму и безвизовый режим для турков, если только они, пожалуйста, пожалуйста, закроют дверь и, будут пропускать в Европу, как можно меньше беженцев.

Это кровавая победа на выборах, и остается горькое осознание: Для Турции важны стратегические интересы, безопасность и экономические проблемы. Но об одном речь там точно не идет: о демократии.