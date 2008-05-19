ЕБРР выделит 135 млн. евро для нормализации на Чернобыльской АЭС

Европейский банк реконструкции и развития (ЕББР) сегодня решил выделить 135 млн. евро на безвозмездной основе для нормализации ситуации на территории Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, переданном УНИАН.

В банке напомнили, что в сентябре 2007 года были подписаны два ключевых контракта, необходимых для продвижения в этом направлении; ЕБРР выступает распорядителем используемых при этом средств.

Так, один контракт предусматривает создание нового безопасного конфайнмента – сооружения, которое будет возведено над четвертым блоком ЧАЭС. Второй подряд выдан на завершение строительства временного хранилища №2; цель этого проекта – обеспечить хранение отработанного топлива из реакторов 1-3.

Считается, что грант (безвозмездная помощь) ЕБРР послужит своего рода катализатором и сможет придать дополнительный импульс в плане мобилизации донорской помощи на нужды Чернобыля со стороны других государств.

Также в сообщении указывается, что на саммите «большой восьмерки», состоявшемся в Хайлигендамме (Германия) в 2007 году, руководители входящих в нее стран подтвердили свою приверженность задаче перевода чернобыльского объекта в безопасное состояние. Однако дефицит финансовых средств все еще не восполнен.

По информации ЕБРР сегодня продолжаются подготовительные работы по проекту возведения нового безопасного конфайнмента, причем недавно был определен контракт на расчистку территории и землеройные работы. Эти приготовления являются необходимым условием для последующего создания фундамента для конфайнмента.

Также в настоящее время подрядчики разрабатывают эскизный и детальный технические проекты как для нового безопасного конфайнмента, так и для хранилища. Окончательные проекты намечено представить украинским органам надзора весной 2009 года.

В конечном итоге новым безопасным конфайнментом будет накрыто нынешнее укрытие, возведенное после аварии 1986 года, техническое состояние которого ухудшается. Однако, благодаря предпринятым на средства, выделенные из Фонда Чернобыльского укрытия, основательным мерам по стабилизации объекта «Укрытие» удалось значительно снизить опасность его обрушения.

Новый безопасный конфайнмент будет смонтирован на объекте и затем по рельсам надвинут на реактор. Это будет крупнейший проект подобного рода в истории инженерной мысли: размеры конфайнмента составляют 257 метров (840 футов) в поперечнике, 105 метров (345 футов) по высоте и 150 метров (490 футов) в длину. Сооружение, срок службы которого составляет 100 лет, будет оснащено кранами для его возможного последующего демонтажа.

Проект возведения нового безопасного конфайнмента финансируется из средств Фонда Чернобыльского укрытия, а проект строительства временного хранилища № 2 – по линии Счета ядерной безопасности. Распорядительные и управленческие функции по обоим фондам выполняются ЕБРР, который на данный момент управляет в общей сложности шестью фондами, предназначенными для обеспечения ядерной безопасности и вывода объектов из эксплуатации.

Взносы в Фонд Чернобыльского укрытия внесены указанными ниже странами: Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Европейское сообщество, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кувейт, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Украина, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция и Япония. Пожертвования внесены Израилем, Исландией, Кореей, Португалией, Словацкой Республикой и Словенией.

Взносы в Счет ядерной безопасности поступили от Бельгии, Германии, Дании, Европейского сообщества, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии.