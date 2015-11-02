Власти Египта на 9 часов задержали рейс из Хургады в Пермь

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика. "Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" U6-3028 Хургада-Пермь был задержан по причине ожидания разрешения на вылет от авиационных властей Египта. Самолет находится в исправном состоянии", - приводит слова собеседника агентство.

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Лайнер должен был вылететь в 00:30 по местному времени (в 1:30 мск). Однако по состоянию на 9:50 мск он все еще находился в аэропорту Хургады. В интернете, как отмечает ТАСС, появилась информация, что вылет задерживается из-за технической неисправности борта.

Пермская телекомпания «Вета» приводит слова одной из пассажирок рейса, которая сообщила, что службы аэропорта заключили самолет в плотное кольцо из техники, чтобы не допустить взлета, а после отправили воздушное судно в ремонтный бокс.

По состоянию на 11:00 по московскому времени самолет Airbus 321 "Уральских авиалиний" рейса U6-3028 Хургада-Пермь,вылетел по маршруту, сообщил официальный представитель авиакомпании Сергей Антонов. "Вылетел", - сказал он.