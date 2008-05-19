В Китае 200 спасателей погибли под селем
10:14, 19 мая 2008Мир
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Произошел новый подземный толчок
Более 200 рабочих-спасателей погибли под селем - потоком из воды, грязи и камней - на юго-востоке Китая в понедельник.
Подробности происшествия пока не уточняются.
В то же время поступила информация, что в уезде Цинчуань юго-западной китайской провинции Сычуань произошел новый подземный толчок. Магнитуда землетрясения составила 5,4 балла.
О жертвах и разрушениях информации пока не поступало.
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