В Китае 200 спасателей погибли под селем

Более 200 рабочих-спасателей погибли под селем - потоком из воды, грязи и камней - на юго-востоке Китая в понедельник.

Подробности происшествия пока не уточняются.

В то же время поступила информация, что в уезде Цинчуань юго-западной китайской провинции Сычуань произошел новый подземный толчок. Магнитуда землетрясения составила 5,4 балла.

О жертвах и разрушениях информации пока не поступало.

Газета.ру