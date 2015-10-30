Frankfurter Allgemeine: В лице врагов

Об этом пишет Кристоф Эрхардт в своей статье «В лице врагов», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Найти выход из ада. Не меньше. Так американский госсекретарь Джон Керри описал вызов, с которым они столкнулись в сирийском конфликте. Переговоры в Вене должны, по крайней мере, положить этому начало. Но Керри в своем выступлении в среду в центре Карнеги снова дал понять, что дипломатический успех далек. В недавних переговорах в Вене между Америкой, Россией, Саудовской Аравией и Турцией был «значительный прогресс», сказал Керри. Но будет непросто найти способ, чтобы положить конец кровопролитию.

Дипломаты в кризисном регионе говорят о важном заседании и выражают осторожный оптимизм. Это обусловлено также расширением круга. Сейчас ожидается также министр иностранных дел Ирана, который наряду с Россией считается одним из важнейших сторонников сирийского деспота Башара аль Асада, и представители соседних стран Иордании, Ливана и Ирака. Участие должны принять также все пять стран с правом вето в Совете Безопасности ООН – Германия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Оман, который всегда был активным сдержанным посредником.

Америка хочет принимать больше участия в Сирии

На этот раз, соотношение противников и сторонников Асада за столом переговоров более сбалансированное. Было непросто убедить Эр-Рияд в важности участия главного соперника – Ирана. «Основные игроки сейчас говорят друг с другом – несмотря на все угрозы», сказал он. Но будет очень трудно прийти к согласию касательно будущего Асада, которое поможет сохранить всем лицо. Участники еще раз подчеркнули грозящие риски в случае провала переговоров: дальнейшая эскалация войны, больше разрушений, больше смертей, больше беженцев, больше экстремизма, больше власти для террористов «Исламского государства» (ИГ).

Вашингтон ясно дал понять, что хочет вмешаться еще больше. Вместе с Эр-Риядом они хотят усилить поставки оружия не-джихадистским повстанческим группам, заявил недавно Керри. Министр обороны Эштон Картер объявил о планах усиления поддержки повстанческим группам в их борьбе против ИГ – либо с помощью авиаударов, либо «действий на земле». Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини предупредила, что Россия может быть втянута в трясину, как во время советской войны в Афганистане. Керри сказал, что они хотят испытать Россию, чтобы выяснить, серьезно ли настроен президент Владимир Путин искать политическое решение.

Сирийское наступление было остановлено

Дамаск и Москва, скорее всего, будут более уверенно выступать в Вене, чем до российской военной интервенции. Но для триумфа нет никаких причин. Путин действительно достиг заявленной цели – поддержать осажденный режим Асада. Наступление повстанцев в направлении оплота алавитов остановлено, вопрос победы противников Асада, кажется, больше не актуален. Но перелома на поле боя атаки ВВС России не совершили. Наступление сирийской армии, несмотря на поддержку ВВС Москвы, иранских подразделений и ливанской Хезболлы по-прежнему безуспешно. В провинции Хама, повстанцы, несмотря на сирийские воздушные удары, перешли в контратаку. Несколько высокопоставленных офицеров Стражей исламской революции погибли в Сирии, Хезболла также понесла значительные потери.

Войска Асада, по словам военных специалистов, на протяжении всей войны изо всех сил пытались провести контратаку. Это было связано с тем простым фактом, что легче держать позицию, чем завоевать ее. Это знает и истощенная армия Асада. Кроме того, повстанцы могут перейти к авиаударам, считали многие командиры. И они могут рассчитывать на надежные поставки современного противотанкового оружия американского производства. В одной из первых российских атак снаряды попали в склад такого оружия, говорится в заявлениях. Но замена не заставила себя ждать. Сирийские офицеры признают, что оружие армии – серьезное препятствие.

На карту поставлена надежность России

Возможно, Путин надеялся, что все будет быстрее и проще, говорят дипломаты и военные в кризисном регионе. Но насколько далеко устремились цели Путина в войне в Сирии, пока не ясно. Чтобы осуществить перелом, ему придется значительно расширить свои действия на суше. Последние отчеты о развертывании российских спецслужб, учитывая разочарование Москвы в связи с отсутствием прогресса на поле боя, не придают им большого значения. Можно предположить, что командные подразделения были развернуты в течение некоторого времени. Будь то для самозащиты, для маркировки целей для ударов с воздуха или даже для диверсионных рейдов.

Самого Асада не будет, когда в Вене пройдут переговоры о его будущем. Режим еще раз дал понять, что готов к досрочным выборам. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль Джубейр в вопросе переговоров в Вене, говорил, как Керри, о проверке надежности России и Ирана. Эр-Рияд будет внимательно наблюдать за тем, как себя поведут Москва и Тегеран в вопросе Асада. Россия неоднократно настаивала на том, чтобы процесс перехода проходил в рамках существующих институтов, и подчеркнул, что Асад является "законным" президентом. Позиция Тегерана в этом вопросе является более открытой. Иран поставил на передний план невмешательство во внутренние дела Сирии.

В настоящее время сближение должны обеспечить, в первую очередь, угрожающие последствия продолжения войны. Сегодняшнее положение невыносимо, сказал Керри. В этом Вашингтон согласен с Москвой. Еще одна общая цель, которую он назвал, кажется недостижимой: светская, объединенная Сирия.