В Крыму автобус с россиянами попал в ДТП: 18 пострадавших

В Крыму произошло серьезное ДТП, в котором пострадали россияне. Травмы различной степени тяжести получили 18 россиян, в том числе 11 детей. Некоторые из граждан РФ находятся в тяжелом состоянии, с повреждениями позвоночника. С места ДТП их развозили на нескольких каретах "скорой помощи" и попутных автомобилях. Двое из пострадавших детей госпитализированы с ушибами мягких тканей и порезами, угрозы их жизням нет.

В автобус "Икарус" с туристами из Республики Коми на полном ходу врезался внедорожник. Авария произошла на 30-м км трассы Симферополь - Николаевка, передает телеканал "Вести". Удар был такой силы, что автобус развернуло на 180 градусов.

Виновником ДТП, вероятнее всего, будет признан водитель автобуса. Именно он в нарушение правил не пропустил внедорожник. Водитель "Икаруса" не только нарушил правила дорожного движения, но и, как сообщили в ГАИ Украины, вообще не имел права управлять автобусом, так как у него не было необходимых для этого водительских прав категории Д.

РБК