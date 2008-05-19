Англия и Франция будут одалживать друг другу авианосцы

Военные ведомства Великобритании и Франции рассматривают возможность совместного использования авианосцев в связи с сокращением расходов на строительство и обслуживание судов, пишет газета The Times.

Предполагается, что союзники будут предоставлять друг другу военные корабли, если их собственные будут находиться на ремонте. При этом, по данным издания, особо оговаривается, что вторая сторона должна одобрить цели использования авианосца.

Инициатива о "двустороннем взаимодействии авианосных групп" была выдвинута французским президентом Николя Саркози во время его переговоров с премьер-министром Великобритании Гордоном Брауном в марте 2008 года, поясняет газета.

В ближайшее время в рамках британо-французского проекта начнется строительство двух авианосцев нового поколения. Первый из них поступит на вооружение Королевских ВМС не ранее 2014 года, второй - не ранее 2016-го. Таким образом, в течение почти четырех лет военные будут вынуждены обходиться лишь одним авианосцем, так как в 2012 году на покой отправится первый из двух действующих британских авианосцев HMS Ark Royal, а второй, HMS Illustrious, будет выведен из строя в 2015 году.

Что касается ВМС Франции, то они располагают всего одним авианосцем "Шарль де Голль", при этом военное руководство сомневается, что страна в обозримом будущем сможет себе позволить приобрести новый корабль ему на замену.

По информации The Times, и Франция, и Великобритания в текущем году столкнулись с дефицитом военного бюджета на уровне около 2 миллиардов фунтов (около 3 миллионов евро). Почти столько же составляет стоимость одного авианосца нового типа.

Лента.ру