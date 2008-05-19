Эксперты Raiffeisen International прогнозируют укрепление гривни

Эксперты холдинговой компании Raiffeisen International прогнозируют укрепление гривни по отношению к доллару в ближайшее время на уровне 1-2%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Raiffeisen International Герберт СТЕПИЧ во время делового форума, который проходит в Киеве в рамках Ежегодного собрания Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития.

Кроме того, эксперты прогнозируют укрепление доллара в отношении европейской валюты. Одной из главных проблем в Украине на сегодняшний день, по мнению экспертов Raiffeisen International, является высокий уровень инфляции, который, согласно их прогнозу, может снизиться до 10% до 2010 года. Рост инфляции в основном происходит благодаря росту цен на продукты питания, а также на нефть и газ. Согласно информации Г.СТЕПИЧА, объем продуктов питания в корзине расчета инфляции в Украине составляет 60%, в то же время в России этот показатель на уровне 40%.

Г.СТЕПИЧ также сообщил, что рост ВВП в Украине на ближайшие два года прогнозируется на уровне 5-5,5%. По его мнению, влияние на рост ВВП в стране будут иметь мировой экономический кризис и кризис в США.

Кроме этого, Raiffeisen International прогнозирует рост дефицита платежного баланса. Вместе с тем, отметил Г.СТЕПИЧ, эксперты не видят в этом значительных рисков, поскольку, по их прогнозам, дефицит будет покрываться за счет поступлений прямых иностранных инвестиций в Украину.