The New York Times: Военная эскалация в Ираке и Сирии

Раздосадованная устойчивостью террористической организации «Исламское государство», администрация Обамы предпринимает шаги для расширения военной кампании, которая абсолютно не связана с какой-либо согласованной стратегией. Вместо того, чтобы оспорить усиление американских военных сил в сирийской войне, несколько известных членов Конгресса безответственно требуют еще более воинственных подходов.

Об этом говорится в редакционной статье «Военная эскалация в Ираке и Сирии», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Министр обороны Эштон Картер, выступая перед Комитетом по вооруженным силам Сената во вторник, назвал новую стратегию администрации планом «трех Р». Первые две Р – это Ракка и Рамади, города в Сирии и Ираке, из которых Соединенные Штаты надеются изгнать «Исламское государство». Чтобы сделать это, администрация рассматривает возможность развертывания американских наземных войск для поддержки местных сил, которые, как ожидается, выполнят большую часть боевых действий, и попросят авиаударов. Третья «Р» означает «рейды», которые будут использоваться для захвата и убийства лидеров «Исламского государства».

Пентагон продолжает называть военную кампанию в Сирии и Ираке миссией «помощи и обучения», характеристика, которая вводила в заблуждение, когда началась кампания, и сейчас остается абсурдной.

Постепенно увеличивая свою военную роль на огромном, сложном поле боя, Соединенные Штаты втягиваются в новую войну на Ближнем Востоке. Каждый шаг в этом направлении может только усилить желание сделать больше. Командиры захотят закрепить успехи на поле боя, когда дела пойдут согласно их плану, и они будут вынуждены нанести ответный удар, если все пойдет не так.

Нет сомнений, что сдерживание угрозы, исходящей от «Исламского государства», потребует сильного международного ответа. Группа, известная также как ИГИЛ, по-прежнему твердо контролирует большие территории в Ираке и Сирии, и нашла союзников в Афганистане, Ливии и Йемене.

Но прежде, чем обдумывать более активный военный план, Конгресс и администрация должны признать тот факт, что текущему, который включает в себя авиаудары и поддержку отдельных групп повстанцев, не хватает правовой базы и осуществимой цели. Первая проблема может быть решена, если Белый дом и лидеры Конгресса готовы работать вместе, чтобы установить четкие ограничения того, что разрешено делать Пентагону. Нелепо, что военная кампания, которая началась более года назад, и обошлась в более $ 4 млрд, по-прежнему ведется по уполномочию решения Конгресса, принятого для того, чтобы преследовать виновных в терактах 11 сентября.

За несколькими исключениями, законодателей, похоже, совершенно не беспокоило, что они позволяют президенту идти на войну без официального разрешения Конгресса.

Вместо этого, многие призывают администрацию принять даже более решительные шаги, которые варьируются от создания бесполетной зоны над частями Сирии до использования американской огневой мощи, чтобы вытеснить Башара аль-Асада, сирийского президента. По крайней мере, к этим двум тактикам, Белый дом по праву относится скептически.

Бесполетная, или «буферная» зона, для защиты гражданского населения потребует привлечения значительных ресурсов и войск. «Чтобы сохранять ее безопасной, нам придется вести боевые действия», сказал Картер сенаторам во вторник. «В каждом случае вы должны думать,... кто участвует, кто остается в стороне, и, как осуществляется выполнение».

В принципе, есть очевидные доводы для того, чтобы сместить Асада, лидера-убийцу, который потерял всякую легитимность. Но такие действия почти наверняка будут катастрофическими, потому что это втянет Соединенные Штаты в непосредственную войну с Россией и Ираном, которые помогают ему в военном отношении. Даже если Вашингтон будет преобладать в отстранении его от власти, это может сыграть на руку «Исламскому государству», что лишь приведет к новой резне.