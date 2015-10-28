The Daily Beast: Стартует секретный американский проект бомбардировщиков-невидимок

Об этом пишет Дэвид Экс в своей статье «Стартует секретный американский проект бомбардировщиков-невидимок», опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

Northrop Grumman получила самый большой, самый важный контракт по вооружению в США за десять лет – опередив консорциум Boeing и Lockheed Martin, для разработки и построения 100 новых бомбардировщиков-невидимок для ВВС, по оценкам, на $ 79 млрд.

Пентагон надеется, что не обнаруживаемый радарами бомбардировщик сможет проскользнуть через все более сложные ПВО, которые строят Россия и Китай, восстанавливая в процессе слабеющую способность Америки, вести войну в любой точке планеты, когда она захочет.

«Строительство этого бомбардировщика является стратегической инвестицией на следующие 50 лет», объявил министр обороны США Эштон Картер во вторник вечером. «Long Range Strike Bomber (Дальний ударный бомбардировщик) будет поддерживать оборонную стратегию Америки, образуя костяк будущих ударных способностей и потенциала сдерживания ВВС».

Подробная информация о конструкции бомбардировщика Northrop остается засекреченной. Представители Пентагона даже не указывают, какие двигатели будут у нового самолета.

В рамках договора, Northrop Grumman построит 21 предварительный бомбардировщик, для фронтовой службы, начиная примерно с 2025 года, заявили военные чиновники. По оценкам военных бухгалтеров, Northrop Grumman может построить 100 бомбардировщиков за $ 56 млрд. Десятилетний процесс разработки должен стоить не более $ 23 млрд в сегодняшних долларах, заявил Уильям ЛаПлант, главный специалист по закупкам вооружения для ВВС, на объявлении контракта во вторник.

«ВВС сделали правильный выбор для обеспечения безопасности нашей страны», сказал в заявлении Уэс Буш, президент Northrop Grumman.

Победа Northrop не была неожиданной. У компании самый новый опыт с бомбардировщиками, в сравнении с Lockheed и Boeing, поскольку она построила 21 копию последнего бомбардировщика ВВС, B-2. Northrop также является единственной из трех компаний, у которой, до объявления во вторник, не было большого контракта с Пентагоном на производство военных самолетов.

Boeing строит воздушные танкеры для бойцов ВВС и истребители «Супер Хорнет» для ВМФ. Lockheed изготовляет истребители-невидимки F-35 для ВВС, ВМФ и морской пехоты. Отраслевые аналитики предполагали, что потеря контракта на производство бомбардировщиков могла заставить Northrop Grumman полностью выйти из бизнеса военных самолетов, в результате чего у Соединенных Штатов остались бы лишь два основных производителя военных самолетов.

ЛаПлант отрицал, что выживание Northrop, как производителя самолетов, способствовало решению в вопросе бомбардировщиков: «Производственная база совершенно не принималась к рассмотрению».

У Lockheed и Boeing 100 дней, чтобы официально опротестовать присуждение контракта в Счетной палате США, что вынудит Пентагон оправдывать свое решение.

Присуждение контракта отмечает конец почти десятилетней борьбы за армию – и начало потенциально новой борьбы. ВВС пытались запустить новую программу разработки бомбардировщиков еще в 2006 году для того, чтобы начать замену смешанного парка 50-летних В-52, 30-летних В-1, и В-2, появившихся в 1990-е годы, но тогдашний министр обороны Роберт Гейтс отменил усилия в 2010 году, потому что это обходилось слишком дорого.

Министерство обороны переняло управление инициативой разработки бомбардировщиков у ВВС и возобновило ее, поручив скрытому Управлению быстрого реагирования надзор за программой. Офис в Вашингтоне ранее контролировал разработку и развертывание X-37B ВВС, высокотехнологичного автоматизированного космического самолета, который может провести более года на орбите.

Новый бомбардировщик, который разработает Northrop Grumman, является важным компонентом стратегии Пентагона для сдерживания все лучше вооруженных и агрессивных России и Китая. ВВС выразили обеспокоенность тем, что их старые военные самолеты не могут проникать через новейшую российскую и китайскую оборону, которая включает радары дальнего радиуса действия и мощные ракеты класса «земля-воздух».

«Возможности Long Range Strike Bomber (Дальнего ударного бомбардировщика) обеспечат Соединенным Штатам способность удерживать под прицелом любую точку на планете», сказал генерал Марк Уэлш, начальник персонала ВВС. «Это знаменательный день для нас».