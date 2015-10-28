Словения может построить на границе забор для защиты от беженцев

Таким образом Любляна хотят сдержать наплыв мигрантов, если ЕС не окажет финансовой помощи странам Восточной Европы, сообщает телеканал 24.

Отмечается, что за 10 дней пределы Словении пересекло уже более 80-ти тысяч беженцев. И это количество неуклонно растет.

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"Если Брюссель не подпишет соглашение, мы должны установить контроль на границе. Словения – это ворота к Шенгенской зоне. Именно поэтому сюда едут 400 полицейских из соседних стран. Мы готовы к различному развитию событий, даже самому худшему", — сообщил министр социальной политики Словении Деян Зидар.

Как сообщал УНИАН, Венгрия строит 4-х метровый забор на границе с Сербией, чтобы остановить приток мигрантов. Официальный представитель правительства Золтан Ковач заявил, что Венгрия не хочет закрывать границу, но хочет "защитить границы Европейского Союза." Он подчеркнул, что возможность легального въезда остается открытой.