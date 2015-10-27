The Daily Beast: Россия бомбит больницы. Левые пожимают плечами

Об этом пишет Сэм Чарльз Хамад в статье «Россия бомбит больницы. Левые пожимают плечами», опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

Ранее в этом месяце в афганском городе Кундуз, США совершили очевидное военное преступление. В определенный момент рано утром 3 октября, боевой вертолет США обстрелял больницу, которой руководили «Врачи без границ», уничтожив объект, убив 22 человека и ранив более 30. Нет никаких сомнений в преступности этого акта, даже если, как предположили власти США и Афганистана, нападение произошло из-за боевиков Талибана, присутствующих внутри больницы (заявление, которое резко отрицают очевидцы и жертвы), это по-прежнему преступление.

В течение нескольких часов после атаки, многие люди всех политических убеждений со всего мира по праву осудили ее, но, возможно, самыми активными были левые силы. Общественное негодование из-за военных преступлений, конечно, нельзя принимать пассивно, но оно может быть весьма полезным, когда нужно будет потребовать отчета у тех, кто совершил преступления, и дать голос его жертвам. Слишком часто, когда дело доходит до действий в отношении этих преступных актов, именно организации, политические партии, и люди, которые отождествляют себя с левыми, прикладывают значительные усилия в этих вопросах – последствия этого могут быть впечатляющими.

И левые больше не являются маловажными. Так называемые «альтернативные медиа» догоняют основные средства массовой информации относительно охвата аудитории, в то время как политические силы, которые называют себя левыми, теперь снова в основном русле политики, будь то силы, как СИРИЗА в Греции или новая роль Джереми Корбина в качестве лидера оппозиции Ее Величества в Соединенном Королевстве. То, что эти люди делают и говорят, в настоящее время имеет значение в глобальном масштабе. Миллионы политически сознательных людей по всему миру слушают каждое слово, которое говорят или пишут левые, будь то фигура, как Гленн Гринвальд, чей новостной сайт The Intercept стал местом посещения так называемых «анти-империалистов», или ведущий политик, такой как Корбин.

О самоопределившемся левом, как я, вы, возможно, думаете, что я был бы на седьмом небе из-за того, как сейчас устойчиво – либо экспоненциально, если вы сравните подъем левых в эту эпоху по отношению к их судьбе в течение последних двух десятилетий – все развивается для глобальных левых, но вы будете неправы. Потому что у всего этого есть горький результат.

В то время как сегодняшние левые более чем готовы говорить о предполагаемых западных преступлениях, они слишком часто оказываются в заложниках типа политики, который не только ставит себе в заслугу то, что не осуждает преступления, совершенные мощными не-западными игроками, а именно Россией, Китаем и Ираном, но и часто открыто или неявно поддерживает такие преступления.

Существует ужасно идеальный пример этого лицемерия, которое можно было увидеть в этом месяце, связанный с военным преступлением США в Кундузе. Поскольку Россия решила непосредственно вмешаться от имени режима Асада, в первую очередь, не против ИГИЛ, как заявляла, а, скорее, против умеренных сил повстанцев, которые борются как с режимом Асада, так и с ИГИЛ, она осуществила не менее четырех подтвержденных нападений на медицинские учреждения, и намеренно выбирала целью машины скорой помощи. Реакция левых из-за Кундуза была чем-то вроде апоплексического негодования, но среди крупных организаций или отдельных лиц левых, вы не найдете даже обычного подтверждения продолжающихся нападений со стороны России на медицинские учреждения в Сирии.

Когда я пишу это, появились новости о еще одной бомбежке Россией медицинского учреждения в Сирии. На этот раз это был полевой госпиталь в ведении сирийского-американского Медицинского общества в контролируемом повстанцами Сармине в Северной Сирии, город, который уже пережил безбожный шквал бочковых бомб и химического оружия от режима Асада. По крайней мере, 12 человек были убиты в результате нападения, и, как бывает в случаях со многими такими нападениями на больницы, оно, кажется, было выполнено с использованием техники «двойных выстрелов», когда первые, кто отвечает на начальную бомбардировку, затем становятся мишенью для второго обстрела.

Среди левых, вы не услышите ни слова об этом, так же, как вы не найдете ни слова осуждения в отношении того, что более чем 300 медицинских учреждений, которые стали целями режима с начала революции. Или, если найдете, то это, скорее всего, будет повторение или иной вариант сюрреалистического, насмешливого отрицания, высказанного представителем МИД РФ Марией Захаровой, которая сравнила тех, кто смело сообщает об этих злодеяниях, с незадачливыми официантами «в пиццерии». Это фактически резюмирует то, как левые и альтернативные СМИ отреагировали не только на бомбардировку больниц, но на всю сирийскую революцию и последующую гражданскую войну. Не солидарностью или каким-либо чувством осмысленного интернационализма по отношению к тем, кто столкнулся с объединенными силами режима Асада, Ирана и России, а глубокими консервативными подозрениями, умышленным невежеством, внезапными нападениями аполитичной непочтительности или, еще раз, тем оглушающим молчанием.

Возьмем, к примеру, Гленна Гринвальда. После Кундуза, Гринвальд написал, по крайней мере, две статьи на эту тему и много писал об этом в Twitter – пытаясь охватить все детали и привлечь виновных к ответственности. Это то, что прогрессисты делают лучше всего, не так ли? Попробовать дать голос жертвам, оказавшимся в империалистической войне? Ну, оказывается, это только некоторые империалистические войны.

В своей первой статье, Гринвальд едва сдерживал радость от того, что поймал США – администрация Обамы осудила Россию за жертвы среди гражданского населения в результате ее авиаударов против сирийских повстанцев 2 октября, но потом осуществила это военное преступление в Кундузе 3 октября. Гринвальд был прав. Здесь присутствует подлинное лицемерие, но разница в том, что нигде в любом из трудов Гринвальда, вы не найдете реального признания жертв российских ударов и обстоятельств, которые привели к их смерти. Упоминание сирийских жертв российских ударов Гринвальд считает исключительно средством для указания на лицемерие США.

И это проникает в самую суть – сирийцы столкнулись с жестокостью режима Асада, и Россия не может быть среди левых, потому что считается недостойной поддержки из-за реальной или воображаемой близости к Западу.

По странному стечению обстоятельств, сирийцы, которые борются за освобождение, считаются агрессорами, представляющими империализм, в то время как режим Асада и Россия рассматриваются как сопротивление такому империализму. Среди всех разрушений из-за войны в Сирии, одна, возможно, небольшая, хотя значительная жертва – это идея, что левые смогут преодолеть противоречия собственной истории, чтобы подтвердить свои основополагающие принципы.

Они утверждают, что выступают против исламофобии, но можно прочитать широкий спектр «левых» писателей, использующих примитивные призывы к исламофобии и ориентализму, по сути, называя сирийских повстанцев «джихадистами», с намеренной неясностью. Они утверждают, что противостоят "войне с террором", но манихейская логика эпохи Буша возобновляется для поддержки российского вмешательства. Они утверждают, что являются «антиимпериалистами», но не кто иной, как Ноам Хомский так нелепо и трогательно утверждает, что вмешательство России в Сирии не "империалистическое", так как «оно поддерживает правительство», в то время как он поддерживает консервативный «реализм» Патрика Кокбёрна, чьи работы часто были на стороне режима Асада.

Жестокие преступления, совершенные режимом Асада, Ираном и Россией против сирийского народа, отметаются в сторону в какой-то воображаемой геополитической игре, которая сейчас разворачивается, по мнению левых. Режим Асада жестокий, допускают они, но его оппоненты хуже – исламофашисткие марионетки империализма США или, что даже более тревожно, «сионизм», который преследует различные гнусные цели. После того, как логика или ее вариант будут приняты (и даже для такой поверхностно правдоподобной фигуры, как Хомский, эти расчеты являются самой сутью его холодного отношения к Сирии), от преступлений против сирийцев со стороны режима или России можно абстрагироваться, игнорировать их или активно поддерживать.

Сторонники этой точки зрения оправдывают свое отсутствие беспокойства или деятельности в отношении российских преступлений в Сирии, заявляя, что «главный враг находится дома», это означает, что кто-то с помощью ответственности Америки хочет привести собственное правительство к ответу. Но это не описывает их позиции должным образом – слишком часто, эти силы переходят от этого якобы прагматизма к искажению, отрицанию и поддержке, когда дело доходит до преступлений, совершенных такими силами, как Россия.

Тем не менее, в отношении российских преступлений в Сирии, эта устаревшая сталинская ортодоксия просто не сохраняется. На самом деле, она непосредственно отрицает тот старый принцип интернационализма левых, и находит больше общего с консервативным изоляционизмом. Интернационализм подразумевает разрушение барьеров, разделяющих людей, и объединение борьбы во всем мире, - а не построение этих бредовых, византийские буферов, определяющих, какие битвы нам можно или нельзя поддерживать.

Если это действительно признак доминирующей формы левой политики современной эпохи, тот, который определяет, что можно быть возмущенным американским военным преступлением в Кундузе, но не российским в Сармине – то я не хочу быть частью этого.