Der Spiegel: Дешево и очевидно

Об этом пишет Хаснаин Казим в своей статье «Дешево и очевидно», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Трудно поверить: Европейская комиссия хочет как можно скорее возобновить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС. В то же время Брюссель умалчивает доклад с критикой, в котором консервативное исламское правительство в Анкаре обвиняют в регрессе в вопросе гражданских прав.

Политика ЕС в отношении Турции, кажется, почти отделена от каких-либо ценностей, которые так высоко ценятся в Европе.

Когда десять лет назад начались переговоры с Турцией о вступлении, страна уже провела значительные реформы для перехода к еще большей демократии, а перспектива членства в ЕС, в свою очередь, подпитывала силу реформ. В то время необходимо было приложить гораздо больше усилий, чтобы интегрировать важную экономически и геостратегически Турцию, поддержать ее в перерождении, стимулировать и направлять.

Это было бы на пользу всем.

Тем не менее, канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Николя Саркози сделали все, чтобы удержать Турцию вне союза. Турки в ЕС? Оба консервативных политика не желали подобного своему электорату в Германии и Франции.

Почти с благодарностью был принят отказ Турции, открыть свои порты для судов из входящей в состав ЕС греческой республики Кипр. С 2010 года, из-за кипрского конфликта с Турцией в переговорах с ЕС царит затишье. Драгоценное время было потрачено впустую.

Турция с тех пор сделала драматические шаги назад в том, что касается демократии, весь мир видит это с момента насильственного разгона протестов в парке Гези летом 2013 года. Реджеп Тайип Эрдоган, некогда называвшийся премьером-реформатором, в настоящее время превратился в авторитарного правящего президента, который не выдерживает критики.

Даже самым ярым сторонникам членства в ЕС для Турции, было бы трудно найти аргументы в пользу того, чтобы открыть двери для страны в ее нынешнем состоянии.

По иронии судьбы, сейчас ЕС и политические лидеры, как Меркель, хотят возобновить переговоры и, таким образом, пойти навстречу Эрдогану, только чтобы Турция держала беженцев подальше от ЕС. Это дешево и очевидно. И, разумеется, политики в Турции отлично понимают, что здесь речь идет о сделке, а не дружеском жесте.

В убытке оказывается сам ЕС, а именно репутация, что все ценности, которые он подчеркнуто защищает, внезапно больше ничего не стоят, если в данный момент они политически неудобны.