Скандал в Польше: замминистра юстиции села за руль пьяной и приставала к полиции

Замминистра юстиции Польши Монику Зброєвськи задержала полиция за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Уровень алкоголя в крови чиновницы составил 2 промилле.

Об этом сообщает польский ТСН со ссылкой на телеканал TVN24.

В пятницу, 23 октября, Toyota Yaris, которая принадлежит Зброєвськи, привлекла внимание водителей города Лодзь. По словам очевидцев, машина совершала "странные маневры". Один из водителей остановил автомобиль и вызвал полицию, почувствовав запах алкоголя от чиновницы, которая сидела за рулем.

"К сожалению, госпожа вела себя очень агрессивно в отношении сотрудников полиции, приставала к ним. Поэтому полицейские были вынуждены применить физическую силу к водителю и даже надеть наручники, поскольку был риск что она нанесет вред им и окружающим", - прокомментировал представитель патрульной полиции региона Радослав Гвиса.

За нетрезвое вождение автомобиля женщина может загреметь за решетку на два года. Вечером премьер-министр Польши Ева Копач подписала приказ об увольнении Зброєвськи.