В Бангладеш в результате взрывов погиб ребенок, пострадали более ста человек

Один человек погиб и более ста получили ранения в столице Бангладеш Дакке в субботу утром, после того как неизвестные бросили самодельные бомбы в шествие мусульман-шиитов, передает РБК со ссылкой на Associated Press.

По уточненной информации, в результате теракта погиб ребенок.

Взрывы произошли возле мусульманского учебного центра, где около 25 тыс. шиитов, являющихся в Бангладеш религиозным меньшинством, собрались на религиозный праздник.

По сведениям France Presse, в шествие было брошено пять бомб. «Мы обнаружили две неразорвавшиеся бомбы. Они похожи на взрывные устройства, выглядят почти как гранаты и оснащены батареями», — заявил представитель полиции.

Взрывы произошли примерно пару недель спустя после того, как в Бангладеш застрелили гражданина Японии Кунио Хоши и гражданина Италии Чезаре Тавелиа. Ответственность за убийство японца взяло на себя «Исламское государство».