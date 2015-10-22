США осуждают Россию за прием президента Сирии Асада

Об этом заявил официальный представитель Белого дома Эрик Шульц, сообщает Радио Свобода.

«Мы считаем, что красный ковер для приема аль-Асада, применявшего химическое оружие против собственного народа, противоречит заявленной Россией цели о политичесом переходе в Сирии», – отметил Шульц.

Читайте такжеПремьер Турции жалеет, что Асад не остался в России навсегда

Как сообщал УНИАН, президент Сирии Башар Асад во вторник вечером посетил Москву, провел переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. В переговорах в расширенном составе принимали участие члены высшего руководства РФ.