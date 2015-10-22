США осуждают Россию за прием президента Сирии Асада
03:20, 22 октября 2015Мир
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США осуждают Россию за прием в Москве президента Сирии Башара аль-Асада.
REUTERS
Об этом заявил официальный представитель Белого дома Эрик Шульц, сообщает Радио Свобода.
«Мы считаем, что красный ковер для приема аль-Асада, применявшего химическое оружие против собственного народа, противоречит заявленной Россией цели о политичесом переходе в Сирии», – отметил Шульц.
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Как сообщал УНИАН, президент Сирии Башар Асад во вторник вечером посетил Москву, провел переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. В переговорах в расширенном составе принимали участие члены высшего руководства РФ.
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