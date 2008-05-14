Третьяков про Литву, НАТО и информационную кампанию

Состоялась рабочая встреча сопредседателей Ассамблеи Верховной Рады Украины и Сейма Литовской республики Александра Третьякова и Йонаса Ягминаса, прибывшего в Киев.

Одна из главных тем встречи - гуманитарное сотрудничество между Украиной и Литовской Республикой, сообщает Главред.

Глава украинской части Межпарламентской Ассамблеи «Украина – Литва» Александр Третьяков поблагодарил литовскую сторону за ее готовность способствовать Украине в проведении информационно-просветительской кампании о возможном членстве в европейских и евроатлантических структурах.

«В ближайшее время мы будем вести активную информационную работу по вступлению Украины в ЕС и НАТО», - заявил Третьяков. При этом он отметил, что Межпарламентская ассамблея должна стать одним из основных модераторов этого процесса, сообщает пресс-служба народного депутата.

Александр Третьяков также пригласил Йонаса Ягминаса как опытного политика принять участие в этой кампании.

В свою очередь глава литовской части Межпарламентской Ассамблеи «Украина – Литва» поблагодарил за приглашение и выразил личную готовность участвовать в информационной кампании по НАТО в регионах Украины.