Среди заложников, захваченных боевиками в Нигерии, есть украинец
15:10, 14 мая 2008Мир
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Захватчики требуют выкуп
В Нигерии в дельте реки Нигер группа боевиков захватила обслуживающий нефтепроводы катер, на борту которого находились 11 членов команды и сотрудники нефтяной компании Chevron.
Как сообщает NEWSru, по словам официального представителя командования нигерийских вооруженных сил майора Сагиры МУСУ, среди заложников есть двое иностранцев - граждане Украины и Португалии.
По предварительной информации, похитители уже потребовали за освобождение катера и заложников выкуп в размере 250 тысяч долларов США.
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