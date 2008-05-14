Среди заложников, захваченных боевиками в Нигерии, есть украинец

В Нигерии в дельте реки Нигер группа боевиков захватила обслуживающий нефтепроводы катер, на борту которого находились 11 членов команды и сотрудники нефтяной компании Chevron.

Как сообщает NEWSru, по словам официального представителя командования нигерийских вооруженных сил майора Сагиры МУСУ, среди заложников есть двое иностранцев - граждане Украины и Португалии.

По предварительной информации, похитители уже потребовали за освобождение катера и заложников выкуп в размере 250 тысяч долларов США.