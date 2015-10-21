Frankfurter Allgemeine: боязнь потери контроля

В статье Райнхарда Мюллера под названием «Боязнь потери контроля», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine, пишется о том, что жители Дрездена дали ответ. Тысячи вышли на улицы против радикалов и провокаторов. Люди сами могут решить, за что и против чего они выступают, и за кем следуют. Но тот, кто оскорбляет других, даже целые группы, отрицая их свободу и существование, должен нести ответственность за последствия. Независимо от вмешательства полиции: Ни один лидер собрания не должен допускать разжигания межнациональной розни, призывов к самосуду и избиению журналистов. И кто готов ради этого пожертвовать своим лицом? Граждане, как и политика, должны быть на стороне слабых, все ветви власти должны выступать против несправедливости, и защищать закон.

Но также не следует обозначать, как правый экстремистский, любой громкий голос против политики в отношении беженцев довольно большой коалиции. Здесь также речь идет о праве. Демократически принятое немецкое и европейское право убежища сейчас в значительной степени игнорируется. Хотя недавно, к счастью, было признано, что основные права не могут быть абсолютными, и немецкое государство, немецкое общество, безусловно, знают пределы устойчивости. Прежде всего, это было бы признаком искренности, сказать гражданам, что было бы вполне возможно, в соответствии с действующим законодательством, отправить назад почти всех из тысяч ежедневно прибывающих в Германию, потому что они приезжают через безопасные третьи страны.

Поскольку сознательно этого не происходит, государство оказалось на пределе. Не только в муниципалитетах, где местные жители внезапно оказались в меньшинстве, но и среди депутатов и в органах безопасности, речь идет о потере контроля, что беспокоит многих граждан.

При этом, кризис беженцев еще далеко не вошел в повседневную жизнь большинства немцев. Иногда выпадает урок физкультуры – мелочь по сравнению с тем, что, возможно, еще предстоит. Ужесточение права на убежище отвлекает от того, что действующее законодательство зачастую просто не осуществляется. И оно не меняет того факта, что это иллюзия – ежегодно обеспечивать сотни тысяч без дополнительных расходов и интегрировать их. При этом речь здесь не столько о деньгах, сколько о сплоченности. Эту политику можно рассматривать как возможность. Но у нее есть своя цена. И эту цену граждане хотят знать – а не зависеть от нее.