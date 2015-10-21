В Японии признали первое онкозаболевание у ликвидатора катастрофы на "Фукусиме"

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения страны, передает Лента.ру.

По информации неназванного чиновника, у ликвидатора диагностировали лейкемию. Мужчина проработал на станции с октября 2012 года по ноябрь 2013 года.

«Это серьезный удар по МАГАТЭ, представители которого в сентябре заявили, что радиация не нанесла заметного вреда здоровью ликвидаторов с "Фукусимы-1"», — уточнил источник.

Читайте такжеВ Японии открыли эвакуированный после аварии на "Фукусиме" город

О заболевании и его природе стало известно после того, как мужчина обратился за компенсацией в одно из японских министерств. Всего в ликвидации последствий аварии на АЭС «Фукусима-1» принимали участие 45 тысяч человек. Власти Японии предполагают, что выявленный случай окажется не единственным.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года. Тогда в результате землетрясения магнитудой 9,1 и последовавшего за ним цунами вышла из строя система охлаждения реакторов, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах. Из-за радиационного заражения свои дома покинули 300 тысяч человек, проживавших в окрестностях этой АЭС. Эксперты считают, что на ликвидацию последствий аварии уйдет не менее 40 лет.

Ранее УНИАН сообщал, что правительство Японии приняло решение к концу 2016 финансового года (завершается 31 марта 2017 года) отменить эвакуационный статус большинства особых зон префектуры Фукусима, созданных после первого в истории страны инцидента на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.