МИД Украины отреагировал на выборы в Сербии

Украина приветствует свободное волеизъявление сербских граждан на досрочных парламентских и местных выборах в Республике Сербия, которые состоялись 11 мая 2008 года.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василия КИРИЛИЧА.

По его словам, украинская сторона соглашается с выводами ведущих международных организаций и независимых наблюдателей относительно обеспечения прозрачной и демократической процедуры проведения выборов в Сербии.

Украина надеется на демократическое формирование нового правительства Сербии и рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества с Республикой Сербия на традиционно дружественных и взаимовыгодных принципах, подчеркнул И.КИРИЛИЧ.